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Словакия поддерживает медучреждения Тирасполя и Чадыр-Лунги в борьбе с COVID-19

Словакия поддерживает медучреждения Тирасполя и Чадыр-Лунги в борьбе с COVID-19

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Тирасполе и Чадыр-Лунгская районная больница получат финансовую поддержку от Словакии в борьбе с коронавирусом, которая вписывается в словацкий проект малых грантов по борьбе с COVID-19 в Молдове, передает МОЛДПРЕС.

«После пилотного проекта для Дрокиевской больницы программа малых грантов Словакии по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 в Республике Молдова продолжается», - сообщили в посольстве Словакии в РМ.

Второй проект поможет Центру по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Тирасполе. «Вклад в размере 100 тысяч евро пойдет на приобретение специализированного устройства для расширения возможностей тестирования биологических образцов, взятых у пациентов с подозрением на COVID-19», - говорится в пресс-релизе словацкой дипмиссии в РМ.

Третий проект поможет Чадыр-Лунгской больнице предоставить специализированное медицинское оборудование для лечения и мониторинга пациентов, инфицированных COVID-19, а также пациентов с другими серьезными респираторными заболеваниями. Заявка на финансовый вклад для этого проекта составляет около 10 тысяч евро.

На прошлой неделе Словакия предоставила помощь Дрокиевской районной больнице. Она получила 10 тысяч евро на приобретение пять регулируемых многофункциональных кроватей, необходимых в критических случаях для пациентов, которым приходится долго лежать. Также будет закуплен промышленный электрогенератор в качестве резервного источника энергии для наиболее востребованных отделений: скорой помощи, интенсивной терапии и хирургии.
moldpres.md
  • Сегодня, 08:52
  • DTV
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