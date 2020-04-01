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В Украине выросла средняя зарплата

В Украине выросла средняя зарплата

В марте средняя зарплата украинцев за год увеличилась на 1200 гривен. По сравнению с февралем она выросла на 600 гривен.

В марте средняя заработная плата в Украине составила 11 446 гривен, что на 5,5% (599 гривен) больше по сравнению с февралем текущего года и на 11,8% (1209 гривен) выше в годовом измерении. Об этом передает korrespondent.net Государственная служба статистики.

В ведомстве указали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте текущего года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 4723 гривны.
Реальная заработная плата в Украине увеличилась на 4,8% по сравнению с февралем 2020 года и на 9,3% − по сравнению с мартом 2019 года.

В Украине выросла средняя зарплата

Отмечается, что наибольший рост средней заработной платы в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года наблюдался в Луганской (на 18,6%), Херсонской (на 15,8%), Сумской и Кировоградской (на 15%), Одесской (на 13,1%), Днепропетровской (на 13%), Львовской (на 12,8%), Харьковской (на 12,7%), Тернопольской и Полтавской (на 12,6%), Киевской (на 12,1%), Черниговской и Винницкой (на 12%) областях и в городе Киеве (11%).

Самый высокий уровень зарплат в марте текущего года зафиксирован в Киеве (17 990 гривен), самый низкий в Черновицкой области (8285 гривен).

Ранее сообщалось, что в 2019 году реальные доходы украинцев выросли на 6,5%.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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