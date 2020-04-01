428 случаев инфицирования COVID-19 среди граждан ПМР, 371 пациент находится в коронавирусных стационарах республики, одна заболевшая жительница Приднестровья проходит лечение в кишиневской клинике, 20 человек умерли, 36 выздоровели. Таковы данные, озвученные на сегодняшнем заседании Оперативного штаба. Наибольшая в количественном выражении выявляемость носителей вируса – в столице. В этой связи в Тирасполе будет установлен один из двух многоканальных тестеров, прибытие в республику которых вместе с 3000 тестов ожидается сегодня. Это оборудование – гуманитарная помощь, оказанная жителям Приднестровья российским предпринимателем, членом генсовета ООО «Деловая Россия» Игорем Чайкой, сообщил членам Оперштаба Президент. Производительность мобильных автоматизированных лабораторий – 36 операций в час. Использование аппарата позволит разгрузить основную лабораторию, созданную в РКБ на базе Центра борьбы со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Для нужд тираспольчан выделят пока 1700 тестов. Еще 1000 единиц вместе со второй мобильной лабораторией направят в Рыбницу. В Бендерах запустят одноканальную систему тестирования (она на данный момент функционирует в Тирасполе). Для нее выделено 300 тестов, передает пресс-служба Президента ПМР
Вадим Красносельский, выразив россиянам благодарность за оказываемую поддержку, напомнил, что ранее Россия передала приднестровцам 5000 трехкомпонентных тестов. Ценной является и консультационная помощь. Ее оказывают опытные медики и руководители ряда коронавирусных лечебниц России. Слова признательности Глава приднестровского государства адресовал и сотрудникам кишиневского центра, которые на протяжении нескольких месяцев проводят исследования биоматериалов граждан ПМР, подозреваемых в инфицировании COVID-19. Говорили на совещании и о донорстве крови. На сегодняшний день поступили заявки от 475 добровольцах. Профильный центр может провести 60 процедур забора крови в день. Работа ведется в штатном режиме. Что касается другой добровольческой акции – по обеспечению деятельности коронавирусных госпиталей, то на данный момент к работе в качестве среднего и младшего медперсонала приступили 53 служащих силовых ведомств республики.
Детально обсудили на заседании Оперативного штаба и предлагаемые на перспективу меры по постепенному выходу из жесткого общереспубликанского карантина. Предполагается 4 этапа. Сначала вернутся в строй локально расположенные торговые объекты (вне торговых центров и рынков), автомастерские и СТО. Затем откроются торговые комплексы, ателье и мастерские по пошиву и ремонту обуви. При благополучном развитии событий и непродлении режима ЧП можно будет говорить о снятии ограничений с иных объектов сферы услуг. В последнюю очередь откроют двери для посетителей кинотеатры, салоны красоты, спортивные центры и развлекательно-увеселительные заведения. Тогда же на дороги выйдет общественный транспорт. Запрет на проведение массовых мероприятий Оперштабу видится целесообразным продлить как минимум до конца лета. Президент предложенный к рассмотрению план поддержал, отметив, что его реализация, в какой бы момент к ней ни приступили, должна быть постепенной и с четким следованием карантинным рекомендациям, к которым отнесены использование средств индивидуальной защиты, систематическая санитарная обработка, соблюдение карантинной дистанции.
Говорили на совещании об экспресс-тестировании граждан. Эта практика уже подтвердила свою эффективность. Тотальная проверка среди сотрудников и подопечных закрытых социальных учреждений позволила выявить и изолировать заболевших, что крайне важно в условиях совместного проживания значительного количества граждан. Тестируют и всех, кто поступает в стационары республики – независимо от причин госпитализации гражданина.
Обсуждая вопрос обеспеченности медперсонала средствами индивидуальной защиты, обозначили, что помимо масок, халатов и комбинезонов, местные предприятия запустили производство сапог-бахил. Отшито две сотни пар. Вадим Красносельский, выразив благодарность коллективам приднестровских фабрик и иных организаций, задействованных в обеспечении страны продукцией, необходимой для противостояния пандемии, подчеркнул весомость их вклада. Речь зашла и о продовольственной безопасности. Учитывая засушливость нынешнего года и большую вероятность неурожая зерновых, участники совещания сошлись во мнении, что ограничение на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы должно быть продлено как минимум до 1 августа, даже в том случае, если режим чрезвычайного положения будет снят. Как и сегодня, разрешение на вывоз этой продукции будет давать правительственная комиссия. Вадим Красносельский вернулся к вопросу самодостаточности Приднестровья, напомнив, что этот постулат прописан в Стратегии развития республики до 2026 года. Глава государства привел в пример ситуацию с общемировым дефицитом средств индивидуальной защиты, выйти из которой республика смогла благодаря собственным производственным и трудовым ресурсам. «Мы не сидели сложа руки в ожидании помощи, а взялись за решение проблем. Это позволило нам достойно пройти первый – сложнейший – этап борьбы с пандемией и сопутствующими ей трудностями. Справились с этим, преодолеем и остальное. Главное – работать», – нацелил Президент.
Часть совещания посвятили сегодня теме предстоящих майских праздников. Карантин в стране продолжается, потому план мероприятий серьезно скорректирован. Изменения в него еще будут вноситься. Президент озвучил некоторые предложения. Подробно их обсудят завтра в ходе рабочего совещания. president.gospmr.org