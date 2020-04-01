В период проведения майских праздников – с 1 по 4 мая и с 9 по 11 мая 2020 года включительно – запрещено нахождение граждан в группах более трёх человек (исключая близких родственников) в общественных местах, в том числе в парках, скверах, зонах отдыха, лесопарковых и прибрежных зонах. Стражи правопорядка будут строго следить за тем, чтобы в вышеуказанных местах люди не разводили костры, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Наряды милиции на период майских праздников переводятся на усиленный вариант несения службы. Осуществляя охрану общественного порядка, они будут контролировать соблюдение гражданами ограничительных мер. Напоминаем, в местах массового пребывания людей ношение индивидуальных защитных масок, а также соблюдение карантинной дистанции (не менее двух метров) обязательно. mvdpmr.org