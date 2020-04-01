Dnestr.TV

 
0

Внесены изменения в производственный календарь

Внесены изменения в производственный календарь

Министерство по социальной защите и труду Приднестровья внесло изменения в производственный календарь на текущий год. Это было сделано в связи с переносом выходных дней.


В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 апреля 2020 года № 122 «О переносе выходных дней в 2020 году» (САЗ 20-17), с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 126 (САЗ 20-17) разработан Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2020 года № 421 «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2019 года № 507 «Об утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 2020 год» (регистрационный № 8945 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)» (регистрационный № 9477 от 28 апреля 2020 года) (САЗ 20-18).

Данным Приказом учтен перенос следующих выходных дней при пятидневной рабочей неделе:

- с 17 октября субботы на 21 апреля вторник;

- с 9 ноября понедельника на 22 апреля среду;

- с 5 декабря субботы на 23 апреля четверг;

- с 19 декабря субботы на 24 апреля пятницу.

Соответственно, 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 года будут являться рабочими днями.

В связи с переносом выходных дней в 2020 году изменится плановое количество рабочего времени при пятидневной рабочей неделе в апреле, октябре, ноябре и декабре 2020 года. При этом годовое количество рабочего времени останется неизменным.

Также отмечаем следующее:

учитывая, что отпуск предоставляется в календарных днях, в случае, если работники в период с 21 по 24 апреля 2020 года, являющиеся перенесенными выходными днями, находились в ежегодном оплачиваемом отпуске, то дни 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 года будут являться для них рабочими днями, в которые работнику необходимо будет выйти и отработать.

Обращаем внимание, что Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2019 года № 507 «Об утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 2020 год» (регистрационный № 8945 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)» в действующей редакции утверждены производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2020 год при пятидневной рабочей неделе (приложения №№ 1, 1-1).

Так, Приложение № 1 к Приказу распространяется на Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и подведомственные ему организации, Государственную службу исполнения наказания Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, банковские учреждения, организации негосударственной и немуниципальной форм собственности по решению руководителей данных организаций, а также организации образования, осуществляющие реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования всех видов, дополнительного образования, образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального образования и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Приложение № 1-1 к Приказу распространяется на органы государственной власти и управления, организации всех форм собственности, за исключением перечисленных в примечании к Приложению № 1 к Приказу.

Внесены изменения в производственный календарь
Внесены изменения в производственный календарь

С итоговыми вариантами производственного календаря на 2020 год можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты.
  • Сегодня, 18:01
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Жителям микрорайона "Борисовский" г. Бендеры

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В Приднестровье от коронавируса скончалась женщина
  • Главврач РКБ и его заместитель отстранены от должности ...
  • В указ главы государства о введении ЧП внесены изменени ...
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • В Бендерах усилят карантинный режим
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Жителям микрорайона "Борисовский" г. Бендеры
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна