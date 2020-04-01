Министерство по социальной защите и труду Приднестровья внесло изменения в производственный календарь на текущий год. Это было сделано в связи с переносом выходных дней.
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 апреля 2020 года № 122 «О переносе выходных дней в 2020 году» (САЗ 20-17), с изменением, внесенным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 2020 года № 126 (САЗ 20-17) разработан Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2020 года № 421 «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2019 года № 507 «Об утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 2020 год» (регистрационный № 8945 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)» (регистрационный № 9477 от 28 апреля 2020 года) (САЗ 20-18).
Данным Приказом учтен перенос следующих выходных дней при пятидневной рабочей неделе:
- с 17 октября субботы на 21 апреля вторник;
- с 9 ноября понедельника на 22 апреля среду;
- с 5 декабря субботы на 23 апреля четверг;
- с 19 декабря субботы на 24 апреля пятницу.
Соответственно, 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 года будут являться рабочими днями.
В связи с переносом выходных дней в 2020 году изменится плановое количество рабочего времени при пятидневной рабочей неделе в апреле, октябре, ноябре и декабре 2020 года. При этом годовое количество рабочего времени останется неизменным.
Также отмечаем следующее:
учитывая, что отпуск предоставляется в календарных днях, в случае, если работники в период с 21 по 24 апреля 2020 года, являющиеся перенесенными выходными днями, находились в ежегодном оплачиваемом отпуске, то дни 17 октября, 9 ноября, 5 декабря и 19 декабря 2020 года будут являться для них рабочими днями, в которые работнику необходимо будет выйти и отработать.
Обращаем внимание, что Приказом Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 5 июня 2019 года № 507 «Об утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 2020 год» (регистрационный № 8945 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)» в действующей редакции утверждены производственный календарь и плановое количество рабочего времени на 2020 год при пятидневной рабочей неделе (приложения №№ 1, 1-1).
Так, Приложение № 1 к Приказу распространяется на Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики и подведомственные ему организации, Государственную службу исполнения наказания Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, банковские учреждения, организации негосударственной и немуниципальной форм собственности по решению руководителей данных организаций, а также организации образования, осуществляющие реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) образования всех видов, дополнительного образования, образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального образования и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Приложение № 1-1 к Приказу распространяется на органы государственной власти и управления, организации всех форм собственности, за исключением перечисленных в примечании к Приложению № 1 к Приказу.
С итоговыми вариантами производственного календаря на 2020 год можно ознакомиться на сайте Минсоцзащиты.