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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 24 по 30 апреля на территории республики зарегистрировано 153 заявления и сообщения о преступлениях. По 115 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За указанный период было зафиксировано: один грабёж (раскрыт), 28 краж (11 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по 9 из них установлены подозреваемые лица), сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудниками ОВД разыскано 7 граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел отстранены от управления 15 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения. На территории г. Тирасполь и Дубоссарского района выявлено по четыре таких водителя, г. Бендер – три, Слободзейского района – два, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.

С 24 по 30 апреля в республике зарегистрировано 7 пожаров. Погибших нет. Одно возгорание зафиксировано на территории г. Бендеры, два – в Слободзейском районе (в с. Незавертайловка и пгт. Первомайск), три – на территории Григориопольского района (в сёлах Бычок, Малаешты и Шипка), одно в с. Новая Михайловка Рыбницкого района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 17 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 07:48
  • DTV
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