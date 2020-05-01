В период с 24 по 30 апреля на территории республики зарегистрировано 153 заявления и сообщения о преступлениях. По 115 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За указанный период было зафиксировано: один грабёж (раскрыт), 28 краж (11 из них раскрыты по горячим следам). Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (по 9 из них установлены подозреваемые лица), сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано 7 граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За отчётный период сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел отстранены от управления 15 водителей, которые управляли автотранспортом в состоянии опьянения. На территории г. Тирасполь и Дубоссарского района выявлено по четыре таких водителя, г. Бендер – три, Слободзейского района – два, Рыбницкого и Каменского районов – по одному.
С 24 по 30 апреля в республике зарегистрировано 7 пожаров. Погибших нет. Одно возгорание зафиксировано на территории г. Бендеры, два – в Слободзейском районе (в с. Незавертайловка и пгт. Первомайск), три – на территории Григориопольского района (в сёлах Бычок, Малаешты и Шипка), одно в с. Новая Михайловка Рыбницкого района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 17 административных протоколов. mvdpmr.org