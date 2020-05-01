Dnestr.TV

 
0

Додон обозначил сроки, когда могут состояться президентские выборы в Молдове

Додон обозначил сроки, когда могут состояться президентские выборы в Молдове

Глава республики Молдова выразил уверенность, что нет предпосылок для изменения сроков и системы их проведения.
Намеченным на осень 2020 года выборам президента Молдовы - быть. Об этом сообщил глава республики Игорь Додон в пятницу в еженедельном видеообращении "Президент отвечает", передает sputnik.md.

"Президентские выборы состоятся в этом году. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы их отменять или переносить на следующий год. И они пройдут по действующей системе, то есть прямые выборы главы государства", - сказал Додон.

По его словам, голосование состоится в период 23 октября – 23 ноября.
"Думаю, что парламент на каком-то этапе примет решение и назначит дату этих выборов. Будем ли мы баллотироваться, давайте выйдем хотя бы частично из ситуации с коронавирусом, давайте справимся с экономическим кризисом, а потом мы нашу позицию обозначим", - отметил Додон.

Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Возможен ли в Молдове новый политический кризис?

Комментируя ситуацию на политической арене страны, президент обратил внимание на несколько важных факторов.

"У нас серьезный кризис - это коронавирус. У нас только начинается очень большой экономический кризис, и, думаю, что он будет сильнее, чем пандемический, медицинский", - отметил глава республики.

Он рассказал, что проводит много встреч в районах страны с представителями бизнеса и аграрного сектора, чтобы определить, как будет жить страна после коронавируса.

"Это очень важно. Экономические агенты приходят с очень хорошими предложениями. Соберем все это вместе, и к 15 мая выйду с законопроектом и предложу правительству, чтобы его приняли", - сказал Додон.

Президент рассказал, как коронавирус отразится на экономике Молдовы

Глава республики задался вопросом, сможет ли Молдова справиться, если к пандемическому и экономическому кризису присоединиться еще и политический.

И ответил, что власти приложат все усилия, чтобы не допустить такой сценарий.

"Для этого должна действовать эта коалиция. Думаю, что у нее есть все шансы удержаться дальше. Если не удержится, если демократы - часть или все - поддадутся какому-то влиянию… Знаю, что на них оказывалось серьезное давление не голосовать за российский кредит – и внутреннее и внешнее, но они удержались в коалиции, выполнили те договоренности, которые мы зафиксировали в коалиционном соглашении в начале марта", - сказал Додон.

Какая судьба ждет коалицию между социалистами и демократами

Как считает президент, если коалиция сможет держаться, то страна сможет справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом.

"Если демократы решат, что им выгоднее пойти на досрочные выборы, то пойдем на досрочные выборы. Надеюсь, что политическая ситуация будет дальше стабильной", - заключил Додон.

Коронавирус в Молдове

В республике введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 3 тысячи 897 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа подтвержденных случаев 2 тысячи 506 - активные. Число выздоровевших составляет 1272 человек, скончавшихся - 122.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #оставайсядома, #staiacasa.

sputnik.md
  • Вчера, 07:58
  • DTV
  • Просмотров: 44
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Жителям микрорайона "Борисовский" г. Бендеры
  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Правила пользования водой на полив
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • В Приднестровье не отменят посещение храмов в пасхальны ...
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Жителям микрорайона "Борисовский" г. Бендеры
  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • Правила пользования водой на полив
  • Зарплаты в Приднестровье
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна