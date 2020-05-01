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Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Речь идет о боевом донесении маршала Георгия Жукова руководителю СССР Иосифу Сталину от 30 апреля 1945 года о захвате главного здания Рейхстага, на котором подняли советский флаг.

"Район Рейхстага обороняли отборные части СС. Для усиления обороны этого района противник в ночь на 28 апреля 1945 года выбросил на парашютах батальон морской пехоты", - говорится в сообщении Жукова, передает korrespondent.net.

Однако военнослужащие 3-й Ударной армии продолжили наступление, сломили сопротивление противника, и в итоге заняли здание Рейхстага, сообщил маршал.

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Согласно документам, 30 апреля военные 94-й гвардейской стрелковой дивизии должны были захватить железнодорожную станцию Берзе, однако атаки с фронта были безуспешными.

Затем советские военнослужащие узнали, что существует подземный ход, соединенный с метро. Командир дивизии отправил туда два стрелковых батальона, которые беспрепятственно прошли по подземным ходам 400 метров и неожиданно начали штурмовать тыл противника.

На сайте Минобороны РФ также опубликовали архивный документ, в котором командующий обороной Берлина генерал Гельмут Вейдлинг отдал приказ прекратить борьбу. Он написал, что Адольф Гитлер покончил с собой и немецкие военные "оставлены одни".

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Генерал заявил, что недостаток тяжелого оружия и боеприпасов делает борьбу бессмысленной, и каждый час "удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина" и раненых. По его словам, каждый, кто погибнет в этой борьбе, "принесет напрасную жертву".

Согласно другим документам, советские войска 2 мая захватили в плен 34 тысяч немецких солдат и офицеров. Советское командование также занималось вопросом обеспечения продовольствием жителей Берлина.

В городе ввели карточки. На каждого гражданина выделяли по три килограмма хлеба, полкило мяса, почти 1,5 килограмма сахара, 350 грамм кофе, а также овощи, картофель и молочные продукты.

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Россия рассекретила документы о взятии Берлина

Из документов также следует, что командование оказывало гуманитарную помощь и другим немецким городам, например, Дрездену, Штеттину и Хемницу.

31 мая 2019 года были впервые опубликованы советские оригиналы Договора о ненападении между СССР и Германией, заключенного 23 августа 1939 года, а также секретного дополнительного протокола к нему.

В январе прошлого года в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года.
korrespondent.net

  • Вчера, 08:11
  • DTV
  • Просмотров: 207
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