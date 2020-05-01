Известный американский предприниматель признался, что его девушка злится на него за такое решение. Предприниматель и миллиардер Илон Маск предполагает распродать почти все свое имущество. Соответствующая запись размещена в пятницу, 1 мая, в Twitter Маска.
"Я продаю почти все свое имущество. У меня не будет дома", - объявил он.
Маск не стал вдаваться в подробности или объяснять свое желание избавиться “от лишнего”.
Также, он добавил, что считает стоимость акций его компании Tesla слишком высокой.
Его слова не остались незамеченными. Акции отреагировали на высказывание Илона Маска снижением на 7,1% до $711,5.
По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает 39,7 млрд долларов. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Маск, помимо Tesla, возглавляет также компанию SpaceX. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами. korrespondent.net