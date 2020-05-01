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Сотни человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе в годовщину трагедии

Сотни человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе в годовщину трагедии

Сегодня шестая годовщина трагедии в Одессе, где в 2014 году заживо сгорели десятки человек в Доме профсоюзов. Сотни людей сегодня пришли туда вопреки карантину, чтобы почтить память жертв столкновений.

Однако из-за коронавируса полиция и военные перекрыли все подъезды к Дому профсоюзов. Возложить цветы к месту трагедии пускают по пять человек, из-за чего на пропускном пункте выстроилась огромная очередь, передает life.ru

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками и противниками государственного переворота. Последние укрылись в Доме профсоюзов. Радикалы подожгли здание и не давали людям покидать его. Погибло 48 человек, около 200 пострадали. Ответственность за это никто не понёс. Накануне ООН призвала Украину наказать виновных в трагедии.

Сотни человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе в годовщину трагедии

Сотни человек пришли к Дому профсоюзов в Одессе в годовщину трагедии
life.ru
  • Вчера, 18:51
  • DTV
  • Просмотров: 39
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