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Молния убила целую отару овец на юге Молдовы

Молния убила целую отару овец на юге Молдовы

В минувшую пятницу во время грозовых дождей молния ударила в отару овец. Инцидент произошел на пастбище вблизи села Авдарма.

По словам очевидцев, молния убила 37 овец, которые во время дождя собрались в одну группу. По счастливой случайности пастух не пострадал.

Овцы принадлежали жителям Авдармы.
gagauzinfo.md
  • Вчера, 19:48
  • DTV
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