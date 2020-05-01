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Молния убила целую отару овец на юге Молдовы
В минувшую пятницу во время грозовых дождей молния ударила в отару овец. Инцидент произошел на пастбище вблизи села Авдарма.
По словам очевидцев, молния убила 37 овец, которые во время дождя собрались в одну группу. По счастливой случайности пастух не пострадал.
Овцы принадлежали жителям Авдармы.
gagauzinfo.md
- Вчера, 19:48
- DTV
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