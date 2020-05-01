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Внимание! Тестирование для кандидатов на обучение в российских вузах!

Внимание! Тестирование для кандидатов на обучение в российских вузах!

Российский центр науки и культуры в Кишиневе сообщает о том, что выпускники, желающие пройти обучение в российских вузах в рамках квоты по программам бакалавриата и специалитета в этом году будут проходить тестирование дистанционно.

В заявлении говорится, что принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию, отборочные испытания в виде тестирования будут проведены в дистанционном формате. Отмечается, что участниками станут кандидаты, которые получили приглашение в личном кабинете на ресурсе.

Отдельно оговариваются условия участия в онлайн-тестировании, для этого понадобится компьютера с выходом в интернет и видеокамера.

С 12 по 21 мая этого года тестирование будут проводить Финансовый университет и МФТИ, независимо от ВУЗа в который собирается поступить соискатель.

Подробнее о предстоящем тестирование и графике его проведения можно узнать на странице.

Российский центр науки и культуры в Кишиневе у себя на сайте обратился к кандидатам на обучение в российский вузах:

"Уважаемые кандидаты на обучение в российских вузах в рамках квоты по программам бакалавриата и специалитета!

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, отборочные испытания (тестирование) кандидатов на уровни образования «бакалавриат» и «специалитет» будут проведены в дистанционном формате. В тестировании принимают участие кандидаты, получившие приглашение в личном кабинете на портале https://future-in-russia.com/

Условия участия в онлайн-тестировании: наличие компьютера, подключения к интернету, видеокамеры.

Тестирование ДЛЯ ВСЕХ КАНДИДАТОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ВУЗА, В КОТОРЫЙ ПОСТУПАЕТ КАНДИДАТ, будут проводить ведущие российские вузы:

Финансовый университет и МФТИ в период с 12 по 21 мая 2020 года.

Регламент проведения тестирования по датам и предметам:

По русскому языку (45 мин.), биологии (45 мин.), химии (50 мин.),
истории (50 мин.) – проводит с 12 по 15 мая Финансовый университет

По математике (90 мин.), физике (120 мин.) – проводит с 18 по 20 мая МФТИ

21 мая 2020 г. – резервный день для всех предметов.

Каждый кандидат, принимающий участие в тестировании, получит необходимые инструкции от вуза-тестера (Финансовый университет, МФТИ) на адрес электронной почты, УКАЗАННЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ в заявке на портале https://future-in-russia.com/

Убедительно просим внимательно изучать пошаговые инструкции вузов-тестеров! Успех в выполнении тестов зависит только от вашего внимания!

Структура тестов соответствует демоверсиям, размещенным на нашем сайте 19 февраля (см. по ссылке http://mda.rs.gov.ru/ru/news/63863)

Обновленное распределение предметов в соответствии с выбранной кандидатом специальностью – в приложении.

Обращаем внимание на указанные в приложении изменения порядка проведения испытаний для кандидатов, выбравших творческие специальности (группы направлений 50.00.00, 51.00.00, 52.00.00, 53.00.00, 54.00.00, 55.00.00)."

mda.rs.gov.ru
  • Вчера, 20:12
  • DTV
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