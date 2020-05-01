Российский центр науки и культуры в Кишиневе сообщает о том, что выпускники, желающие пройти обучение в российских вузах в рамках квоты по программам бакалавриата и специалитета в этом году будут проходить тестирование дистанционно.
В заявлении говорится, что принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию, отборочные испытания в виде тестирования будут проведены в дистанционном формате. Отмечается, что участниками станут кандидаты, которые получили приглашение в личном кабинете на ресурсе.
Отдельно оговариваются условия участия в онлайн-тестировании, для этого понадобится компьютера с выходом в интернет и видеокамера.
С 12 по 21 мая этого года тестирование будут проводить Финансовый университет и МФТИ, независимо от ВУЗа в который собирается поступить соискатель.
Подробнее о предстоящем тестирование и графике его проведения можно узнать на странице.
"Уважаемые кандидаты на обучение в российских вузах в рамках квоты по программам бакалавриата и специалитета!
Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, отборочные испытания (тестирование) кандидатов на уровни образования «бакалавриат» и «специалитет» будут проведены в дистанционном формате. В тестировании принимают участие кандидаты, получившие приглашение в личном кабинете на портале https://future-in-russia.com/
Условия участия в онлайн-тестировании: наличие компьютера, подключения к интернету, видеокамеры.
Тестирование ДЛЯ ВСЕХ КАНДИДАТОВ НЕЗАВИСИМО ОТ ВУЗА, В КОТОРЫЙ ПОСТУПАЕТ КАНДИДАТ, будут проводить ведущие российские вузы:
Финансовый университет и МФТИ в период с 12 по 21 мая 2020 года.
Регламент проведения тестирования по датам и предметам:
По русскому языку (45 мин.), биологии (45 мин.), химии (50 мин.), истории (50 мин.) – проводит с 12 по 15 мая Финансовый университет
По математике (90 мин.), физике (120 мин.) – проводит с 18 по 20 мая МФТИ
21 мая 2020 г. – резервный день для всех предметов.
Каждый кандидат, принимающий участие в тестировании, получит необходимые инструкции от вуза-тестера (Финансовый университет, МФТИ) на адрес электронной почты, УКАЗАННЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ в заявке на портале https://future-in-russia.com/
Убедительно просим внимательно изучать пошаговые инструкции вузов-тестеров! Успех в выполнении тестов зависит только от вашего внимания!
Структура тестов соответствует демоверсиям, размещенным на нашем сайте 19 февраля (см. по ссылке http://mda.rs.gov.ru/ru/news/63863)
Обновленное распределение предметов в соответствии с выбранной кандидатом специальностью – в приложении.
Обращаем внимание на указанные в приложении изменения порядка проведения испытаний для кандидатов, выбравших творческие специальности (группы направлений 50.00.00, 51.00.00, 52.00.00, 53.00.00, 54.00.00, 55.00.00)."