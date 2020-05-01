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По данным оперативного штаба

По данным оперативного штаба

По состоянию на 9:00 третьего мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 117 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 11 детей и подростков в возрасте до 18 лет).

Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 397 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 27 несовершеннолетних. Пневмония у 208 человек. В реанимации – 10 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены три. Одна женщина находится в больнице Кишинёва.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР список выздоровевших растёт

Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписаны шесть тираспольчан, излечившихся от COVID-19. В числе выздоровевших: женщины 71, 60, 52 лет и мужчины 73, 58 и 56 лет.

Также из инфекционного отделения Бендерской центральной городской больницы готовятся к выписке трое граждан: 55-летний бендерчанин и жители с. Парканы 21 и 53 лет.

После проведённого курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат.

Дома всех их ждёт двухнедельный карантин. За состоянием здоровья выздоровевших будут наблюдать участковые врачи.

По данным оперативного штаба
mvdpmr.org
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