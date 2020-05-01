По состоянию на 9:00 третьего мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 117 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 11 детей и подростков в возрасте до 18 лет).
Лечение от коронавируса на территории ПМР проходят 397 пациентов с подтверждённым диагнозом, из них 27 несовершеннолетних. Пневмония у 208 человек. В реанимации – 10 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены три. Одна женщина находится в больнице Кишинёва.
Как сообщает пресс-служба МВД ПМР список выздоровевших растёт
Из Слободзейского инфекционного госпиталя выписаны шесть тираспольчан, излечившихся от COVID-19. В числе выздоровевших: женщины 71, 60, 52 лет и мужчины 73, 58 и 56 лет.
Также из инфекционного отделения Бендерской центральной городской больницы готовятся к выписке трое граждан: 55-летний бендерчанин и жители с. Парканы 21 и 53 лет.
После проведённого курса противовирусной и антибактериальной терапии пробы пациентов успешно прошли контрольное тестирование. Дважды подряд они дали отрицательный результат.
Дома всех их ждёт двухнедельный карантин. За состоянием здоровья выздоровевших будут наблюдать участковые врачи.