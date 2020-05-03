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Как в Приднестровье будут отмечать 75-летие Великой Победы

Как в Приднестровье будут отмечать 75-летие Великой Победы

9 Мая пройдет без массовых мероприятий, традиционно организуемых в этот день, но дух праздника будет царить во всех уголках региона.

В мае широкого празднования 75-летия Великой Победы в Приднестровье не будет, однако это не означает, что День Великой Победы останется незамеченным. О том, как будет создана праздничная атмосфера во всех городах и населенных пунктах, говорилось на совещании, посвященном предстоящим праздникам, передает sputnik.md.

"Все будет – и военный парад, и традиционная реконструкция, и салют. Просто немного позже. Когда? Зависит от каждого из нас. Чем дисциплинированнее и ответственнее мы будем, тем скорее справимся с испытанием под названием пандемия и выйдем из карантина, и общество снова заживет полноценной жизнью", - сказал Вадим Красносельский.

На Мемориале славы

Приднестровье день 9 мая начнется с возложения цветов к памятникам и могилам погибших ветеранов Великой Отечественной войны. В Тирасполе традиционная церемония состоится в десять часов утра на Мемориале Славы. Венок к Вечному огню и цветы на каменные плиты с именами героев опустят представители власти.
"Они выполнят почетную миссию от лица всего приднестровского народа, который в этот день в силу объективных причин не сможет собраться на мемориале. Но это не означает, что население останется безучастным", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

В каждом доме

Каждый приднестровец сможет, не выходя из дома, принять участие в акции "Бессмертный полк". В семь часов вечера по всему Приднестровью прозвучит метроном, который отсчитает Минуту молчания. В это время жителям региона предлагается выглянуть в окна квартир, выйти на балконы или ко входам в частные домовладения с портретами ветеранов в руках. В этот момент те, кто защитил страну от фашизма 75 лет назад, будут со своими потомками – дома.

"Единство не только в том, чтобы всем вместе выйти на площадь. Единство в помыслах, в поступках, в сохранении прошлого и защите будущего", – подчеркнул Красносельский.

В каждом храме

В полдень во всех храмах Приднестровья зазвучат колокола. В течение дня по улицам будут курсировать военные машины, украшенные соответствующей атрибутикой и оборудованные звукоусилительной техникой. Настроение создадут записи песен военных лет.

Более того, к дому каждого ветерана Великой Отечественной войны прибудет передвижная автосцена. На ней организуют живой концерт, предварит который рассказ о боевом пути героя, живущего по соседству.

"Многие, к сожалению, и не знают, что в соседней квартире или в доме напротив живет ветеран. Эта акция позволит каждому прикоснуться к живой истории, проявить должное почтение к ветерану, поаплодировать ему, проявить внимание, оказать поддержку", – отметил президент.

Он подчеркнул, что лично посетить в этот день участника Великой Отечественной войны смогут крайне ограниченное количество лиц. Это представитель госадминистрации и военнослужащий, которые, с соблюдением всех мер безопасности, вручат ветерану цветы, приветственный адрес, подарки, в том числе конверт с материальной помощью в размере 5000 рублей и юбилейную медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

sputnik.md
  • Сегодня, 10:56
  • DTV
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