Новая украинская власть стала сообщником прошлой в вопросе национализации ПриватБанка, считает Игорь Коломойский. Бывший владелец национализированного ПриватБанка, бизнесмен Игорь Коломойский после принятия закона о банках планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и сотрудничать в этом вопросе с бывшим главой Администрации президента времен Януковича, юристом Андреем Портновым. Об этом он накануне сказал в комментарии Громадському, передает korrespondent.net.
Миллиардер подчеркнул, что принятие этого закона, который также называют "антиколомойским", на некоторое время отдалит его борьбу в суде за ПриватБанк, но зато откроет дверь в ЕСПЧ.
"Когда примут закон, тогда уже буду обращаться... Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на определенное время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд. Портнов, кстати, по этому поводу сделал комментарий как-то. Наверное, я к нему обращусь, чтобы он нас обслуживал", – сказал Коломойский.
Он выразил уверенность, что получит решение ЕСПЧ, что национализация ПриватБанка была незаконной и надо все вернуть.
"И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщником прошлой в этом вопросе", – добавил Коломойский.
Как сообщалось, в первом чтении законопроект о банках был принят 30 марта 267 голосами. Принятие данного законопроекта является одним из двух условий новой программы МВФ. Документ окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам,
Ко второму чтению в банковский законопроект подали рекордное количество правок – более 16,5 тысяч. Профильный комитет Рады начал рассматривать правки 21 апреля. Через несколько дней стало известно, что комитет рекомендовал парламенту принять закон о банках. korrespondent.net