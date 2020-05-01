Теперь каждый человек, въезжающий на территорию Германии, будет заполнять специальный формуляр от Института Роберта Коха (RKI).
Такую меру предосторожности вводит кризисный штаб Федерального правительства для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в стране, сообщает aussiedlerbote.de
Инициатором нововведения стал глава Федерального МВД Хорст Зеехофер с подачи Минздрава и экспертов RKI. Как объяснил министр, бланки нужны для того, чтобы быстро вычислить максимально точное количество людей, которые могли подхватить опасный штамм за пределами Германии. Например, если у одного из путешественников впоследствии диагностируют коронавирус, медицинские анкеты помогут вычислить и обследовать всех, кто летел, плыл или ехал тем же рейсом. Это поможет предотвратить массовое распространение болезни.
Выдавать такие формуляры будут всем пассажирам международных рейсов в морских портах и на аэровокзалах. С этими пунктами кризисный штаб определился точно. Кроме того, власти хотят организовать выдачу анкет на ж/д и автовокзалах — также в местах прибытия международных рейсов, заявил Зеехофер в комментарии Spiegel.
Обязанность раздавать бланки могут делегировать сотрудникам авиакомпаний и судоходных предприятий. Правительство действительно может так делать согласно Закону о выполнении международных санитарных норм. В этом случае работники международного транспорта также должны будут следить, разборчиво ли заполнены формуляры.
Кроме того, на коронавирус будут проверять просителей убежища, так как сейчас основные потоки идут из таких стран, как Иран, Афганистан и Ирак. В этих случаях, по крайней мере, с раздатчиками анкет всё ясно — этим будут заниматься службы пограничного контроля.
Что нужно писать в анкетах?
Прежде всего, сотрудники компаний–перевозчиков будут собирать у клиентов контактные данные. В справке пассажир напишет имя и фамилию — свою, а также членов семьи, если он путешествует не один. Далее человеку нужно будет описать своё самочувствие, указать, общался ли он с людьми из потенциально опасных зон. Сейчас к таковым относятся Китай, Южная Корея, Япония, Иран и Италия. И, конечно, обязателен действующий номер телефона.
Заполненные бланки передадут в департаменты здравоохранения по месту жительства. Там документы будут храниться 30 дней.