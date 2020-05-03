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Никаких лазеек и штрафы зрителям: Левитс требует ужесточить закон о запрете формы СССР

Никаких лазеек и штрафы зрителям: Левитс требует ужесточить закон о запрете формы СССР

Президент Латвии Эгил Левитс отправил в Сейм на повторное рассмотрение поправки к «Закону о публичных мероприятиях», запрещающие «символику и форменную одежду тоталитарных режимов». По мнению президента, в законе есть «лазейки». В частности, ему не нравится пункт о том, что самоуправления могут принимать решение о том, разрешать ли символику на определенном мероприятии, пишет eadaily.com Delfi.lv.

Президент попросил Сейм исправить некоторые «неточности формулировок, которые могут привести к двоякой трактовке закона». По мнению Левитса, должен быть составлен полный список исключений, когда форма разрешена, потому что формулировка «если цель использования не связана с прославлением тоталитарных режимов и оправданием преступных деяний» может пониматься по-разному.

Кроме того, как считает президент Латвии, нельзя разрешать самоуправлениям принимать решение о том, допустима ли форма и символика на том или ином мероприятии. «Каждое самоуправление может решить по-своему, а разночтений в этом вопросе быть не должно», — считает глава государства. Также президент предложил добавить пункт о том, что ответственность за нарушения несут не только организаторы мероприятия, но и участники и зрители.

Как ранее сообщалось, Сейм Латвии в окончательном чтении запретил носить советскую и нацистскую форму. На публичных мероприятиях нельзя будет появляться в форменной одежде СССР, его республик и нацистской Германии — в том числе стилизованной. Запрет касается не только военной формы, но и формы органов поддержания порядка (репрессивных учреждений). Запрещено также использование отдельных элементов форменной одежды (опознавательных знаков, кокард, погон и т. п.) которые позволят однозначно идентифицировать упомянутые военные силы или репрессивные органы.

Также запрещены гербы и гимны СССР и его бывших республик и нацистской Германии, свастики, серп и молот и пятиконечная звезда. Исключение оставлено для случаев, когда «ношение формы не связано с прославлением тоталитарных режимов» (например, съемка фильма) и получено специальное разрешение от самоуправления, на территории которой планируется проведение такого мероприятия. Подавая заявление на согласование мероприятие, нужно будет указать, какие из запрещенных символов будут использоваться, а самоуправление должно будет согласовать разрешение со Службой госбезопасности. Штраф за нарушение закона для физических лиц составит € 350 евро, для юридических — € 2900.

Дипломатические службы России восприняли информацию об этом законе негативно, расценив приравнивание советской воинской форме к нацистской, как кощунство.

«Воткнули нож — мало, нужно его ещё и поворачивать !:(„Душевный дядечка !“ А смелый ли? В выходной к вечеру, да и к 9 мая успеть „настроение поднять“!», — прокомментировал инициативу Левитса бывший депутат самоуправления Риги Игорь Кузьмук.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/05/03/prezident-latvii-hochet-eshchyo-uzhestochit-zakon-o-zaprete-sovetskoy-formy
  • Вчера, 16:48
  • DTV
  • Просмотров: 68
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