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В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

К акции чуть позже присоединится и военно-морской флот.

Вертолёты ВВС Индии осыпали лепестками роз памятник погибшим полицейским в Дели, а также медиков, работающих в 12 больницах столицы. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

В честь борцов с коронавирусной инфекцией над Дели пролетели три самолёта Lockheed C-130, а также три тройки истребителей Су-30МКИ, МиГ-29 и Jaguar, передает life.ru

К акции чуть позже присоединится и военно-морской флот: на пяти кораблях вечером вспыхнет иллюминация, служащие запустят сигнальные ракеты и сирены. Кроме того, на судах вывесят плакаты с надписью о благодарности "воинам", помогающим отразить коварный вирус.

Торжественное мероприятие также поддержат подразделения береговой охраны страны.

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз

В Индии врачей осыпали с вертолётов лепестками роз
life.ru
  • Сегодня, 08:29
  • DTV
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