К акции чуть позже присоединится и военно-морской флот.
Вертолёты ВВС Индии осыпали лепестками роз памятник погибшим полицейским в Дели, а также медиков, работающих в 12 больницах столицы. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.
В честь борцов с коронавирусной инфекцией над Дели пролетели три самолёта Lockheed C-130, а также три тройки истребителей Су-30МКИ, МиГ-29 и Jaguar, передает life.ru
К акции чуть позже присоединится и военно-морской флот: на пяти кораблях вечером вспыхнет иллюминация, служащие запустят сигнальные ракеты и сирены. Кроме того, на судах вывесят плакаты с надписью о благодарности "воинам", помогающим отразить коварный вирус.
Торжественное мероприятие также поддержат подразделения береговой охраны страны.