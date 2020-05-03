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Египет возобновит работу гостиниц при загрузке до 25%

Египет возобновит работу гостиниц при загрузке до 25%

Правительство Египта заявило о мерах по возобновлению работы гостиниц с загрузкой до 25% с последующим ее увеличением до 50% с 1 июня.

"Работа гостиниц до 1 июня будет возобновлена на 25% от общей возможной загрузки. После загрузка гостиниц будет увеличена до 50%", - сообщается в опубликованном заявлении министра туризма Египта Халеда аль-Анани от имени кабинета министров, передает ria.ru

Согласно заявлению, работа гостиниц будет разрешена при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медицинского пункта, средств дезинфекции при полной координации с министерством туризма Египта.

"Обязательные условия также включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий внутри гостиниц, а также ограничение на какие-либо ночные программы. При этом необходимо наличие оборудованного помещения на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами. В том числе в обязательном порядке будет необходима сдача экспресс-анализов сотрудниками на въездах в туристические города", - отмечено в заявлении аль-Анани.

В Египте на сегодняшний день зарегистрировано 6465 случаев заражения, умерло в стране 429 заболевших.

Египетское правительство закрыло туристические места и объекты в марте в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, также была закрыта значительная часть гостиниц на период дезинфекции и профилактических мер.

ria.ru
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
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