Украинские правоохранители завели уголовное дело на мужчину, который вывесил у себя на доме советский флаг, об этом сообщила пресс-служба управления полиции в Одесской области.
"Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Мужчина объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда. Флаг полицейские у правонарушителя изъяли, а сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований", — сообщается на сайте полиции, передает ria.ru
Сейчас правоохранители проводят расследование по факту изготовления и пропаганды коммунистической символики. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации, поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.
Документ вызвал большой резонанс в обществе, поскольку в нем не были четко прописаны границы его применения.