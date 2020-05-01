На заседании Оперативного штаба при Президенте принято решение с завтрашнего дня (5 мая) разрешить возобновление деятельности станций технического обслуживания и техосмотра транспортных средств, автомастерских, ателье, организаций, оказывающих услуги по пошиву и ремонту обуви. При этом предписывается безоговорочное и жестко контролируемое соблюдение карантинных требований безопасности. Речь идет о ношении сотрудниками защитных масок и перчаток, обязательной системной дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря, а также использовании СИЗ посетителями и клиентами, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
Если коронавирусная ситуация в ближайшие дни не усугубится, то к началу следующей недели можно будет рассчитывать на открытие локально расположенных торговых объектов (вне торговых центров и рынков). Еще одна хорошая новость для приднестровцев: предоставлена возможность совершать частные велопрогулки. Послабление коснулось именно этого вида активного отдыха и спорта, так как он не предполагает любого рода контактирования и не требует использования общественного спортинвентаря. president.gospmr.org