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Смягчение карантинных ограничений: начало положено

Смягчение карантинных ограничений: начало положено

На заседании Оперативного штаба при Президенте принято решение с завтрашнего дня (5 мая) разрешить возобновление деятельности станций технического обслуживания и техосмотра транспортных средств, автомастерских, ателье, организаций, оказывающих услуги по пошиву и ремонту обуви. При этом предписывается безоговорочное и жестко контролируемое соблюдение карантинных требований безопасности. Речь идет о ношении сотрудниками защитных масок и перчаток, обязательной системной дезинфекции помещений, оборудования и инвентаря, а также использовании СИЗ посетителями и клиентами, передает пресс-служба Президента Приднестровья.

Если коронавирусная ситуация в ближайшие дни не усугубится, то к началу следующей недели можно будет рассчитывать на открытие локально расположенных торговых объектов (вне торговых центров и рынков). Еще одна хорошая новость для приднестровцев: предоставлена возможность совершать частные велопрогулки. Послабление коснулось именно этого вида активного отдыха и спорта, так как он не предполагает любого рода контактирования и не требует использования общественного спортинвентаря.
president.gospmr.org
  • Сегодня, 12:57
  • DTV
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