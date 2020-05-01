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Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Цены на нефть снизились на фоне обострения напряженности в отношениях США и Китая

Нефть дешевеет в начале недели из-за опасений, что мировой избыток нефти может сохраниться на фоне падения спроса и торговой напряженности между США и Китаем, которая может сдержать восстановление экономики, пишет Reuters.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:03 снизилась на 2,65% и составила $25,74 за баррель, передает vesti.ru

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июне упала на 7,18% до $18,36 за баррель.

На прошлой неделе фьючерсы подорожали благодаря признакам снижения темпов заражения COVID-19. Кроме того, крупнейшие производители нефти во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились сокращать добычу с 1 мая. Два ведущих американских производителя, Exxon Mobil Corp и Chevron Corp, заявили, что в этом квартале они сократят добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Поддержку котировкам также оказывало смягчение ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, в некоторых штатах США и городах по всему миру.

Однако сообщения о том, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых пошлин на китайские товары как способ наказать Пекин за распространение коронавируса, положили конец росту цен на нефть.

"Возобновление торговой войны негативно скажется на ценах на нефть в долгосрочной перспективе", — предупредил главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннес.

vesti.ru
  • Сегодня, 13:00
  • DTV
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