Руководитель Оперштаба Руслан Мова на селекторном совещании при Президенте ПМР доложил: «За 5 дней (с 29 апреля по 3 мая включительно) общее количество заболеваний на территории республики возросло на 84 факта. Число выздоровевших стало больше на 56 человек. Умерли за указанный период 2 пациента. Количество инфицированных детей возросло на 10 человек», передает пресс-служба МВД ПМР.
Итого всего по республике на сегодняшнее утро – 531 случай заражения приднестровцев COVID-19:
– 402 человека проходят лечение на территории ПМР,
– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,
– 105 пациентов выздоровели,
– 23 человека умерли. У всех были сопутствующие хронические заболевания, которые влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции.
Оперштаб сообщает: согласно статистике Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, из общего числа заразившихся приднестровцев 58,6% – женщины. Наибольшее количество инфицированных людей – в возрасте от 50 до 59 лет (24,8%). Практически одинаковое число пациентов – в возрастных группах 60–69 лет (16,4%), 40–49 (15,6%), 30–39 лет (15,1%). Немалую долю в статистике стали составлять дети и молодые люди в возрасте до 19 лет (почти 10 %).
Наибольшее количество заболевших – в Тирасполе (282 человека), в г. Слободзея и Слободзейском районе (99), в Бендерах (57), в г. Дубоссары и Дубоссарском районе (55). mvdpmr.org