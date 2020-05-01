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За 5 дней количество выздоровевших стало больше на 56 человек

За 5 дней количество выздоровевших стало больше на 56 человек

Руководитель Оперштаба Руслан Мова на селекторном совещании при Президенте ПМР доложил: «За 5 дней (с 29 апреля по 3 мая включительно) общее количество заболеваний на территории республики возросло на 84 факта. Число выздоровевших стало больше на 56 человек. Умерли за указанный период 2 пациента. Количество инфицированных детей возросло на 10 человек», передает пресс-служба МВД ПМР.

Итого всего по республике на сегодняшнее утро – 531 случай заражения приднестровцев COVID-19:

– 402 человека проходят лечение на территории ПМР,

– 1 женщина находится в кишинёвской больнице,

– 105 пациентов выздоровели,

– 23 человека умерли. У всех были сопутствующие хронические заболевания, которые влияют на тяжесть протекания коронавирусной инфекции.

Оперштаб сообщает:
согласно статистике Республиканского центра гигиены и эпидемиологии, из общего числа заразившихся приднестровцев 58,6% – женщины. Наибольшее количество инфицированных людей – в возрасте от 50 до 59 лет (24,8%). Практически одинаковое число пациентов – в возрастных группах 60–69 лет (16,4%), 40–49 (15,6%), 30–39 лет (15,1%). Немалую долю в статистике стали составлять дети и молодые люди в возрасте до 19 лет (почти 10 %).

Наибольшее количество заболевших – в Тирасполе (282 человека), в г. Слободзея и Слободзейском районе (99), в Бендерах (57), в г. Дубоссары и Дубоссарском районе (55).
mvdpmr.org

  • Сегодня, 13:11
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