На заседании Оперативного штаба по профилактике и недопущению распространения вируса озвучили данные по итогам выходных дней. По состоянию на вечер воскресенья среди приднестровцев выявлен 531 случай заболевания COVID-19. В коронавирусных госпиталях республики находилось 402 пациента с подтвержденным диагнозом (из них 31 ребенок). Одна гражданка ПМР по-прежнему проходит лечение в Кишиневе. 102 человека находятся в стационарах Приднестровья в ожидании результатов исследования биоматериала. Умерло 23 инфицированных гражданина. Выздоровело 105 человек. Лидирует по числу заболевших, как и прежде, Тирасполь. В РКБ 181 пациент борется с COVID-19, еще 15 проходят лечение в госпитале инвалидов. При этом в Слободзейском госпитале осталось 97 человек с диагностированным коронавирусом, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
Учитывая активную наполняемость столичного госпиталя, открытого на базе хирургического отделения РКБ, в случае занятия в нем всех койко-мест вновь поступающих тираспольчан с подтвержденным наличием инфекции будут перенаправлять в Слободзейский COVID-центр. Это позволит равномерно распределять нагрузку на медперсонал, а значит, повысить качество оказания медицинской помощи, отмечалось в ходе заседания Оперштаба. Аналогичное решение принято и по госпиталям Дубоссар и Рыбницы. На данный момент соотношение COVID-пациентов там 49 к 15. Увеличить выявляемость среди жителей севера республики поможет новая лаборатория, открытая в Рыбнице. Она уже апробирована и готова к полноценному использованию. Такое же оборудование будет установлено в помощь основному исследовательскому центру в столице. Мини-лаборатория направлена в Бендеры. Президент поставил задачу проанализировать эффективность работы этих экспресс-лабораторий, оценить уровень достоверности результатов исследований. Если процент реальной выявляемости будет высок, члены штаба обсудят вопрос целесообразности приобретения дополнительных единиц такого оборудования для оснащения большего числа медучреждений.
Говорили на совещании о продолжении практики массового тестирования отдельных категорий граждан, которая позволяет своевременно гасить очаги заражения. Речь шла, к примеру, о местах лишения свободы. При выявлении потенциального носителя инфекции среди заключенных эффективным было бы проверить на наличие COVID-19 все его окружение. Это – отряд из порядка сотни осужденных граждан, а также сотрудники пенитенциарного учреждения. Для реализации этого плана необходимо значительное количество тестов. Президент поручил выделить Минюсту на эти цели 1500 единиц. Кроме того, Глава государства потребовал «переодеть» сотрудников УИН в защитную одежду и обеспечить СИЗ. Вадим Красносельский проинформировал о находящейся в пути новой партии импортных средств индивидуальной защиты. Ожидается доставка 437000 пар перчаток, 50000 респираторов, 2200 защитных костюмов и 3800 пар очков. Это – государственная закупка. Местный бизнес оказывает помощь в виде доставки продукции из-за рубежа.
В ходе дискуссии об оборудовании, наличие которого способствовало бы успешной борьбе с коронавирусом, главврачи говорили о портативных бронхоскопах. Президент поручил проанализировать общереспубликанскую потребность, а также доложить ему о кадровой готовности к повсеместному использованию этого вида медицинской техники. «Коронавирус – новый вызов, причем, не только для приднестровцев. Мы многое сделали для успешной борьбы с его распространением. Но останавливаться на достигнутом нельзя. Будем совершенствовать нашу практику, пусть методом проб и ошибок, но все же продвигаться на пути к успеху», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Оценку антикоронавирусной деятельности в Приднестровье дадут представители Всемирной организации здравоохранения. Уже 6 мая делегация ВОЗ прибудет в республику, сообщил Глава приднестровского государства.
Еще одна тема, которой уделили особое внимание в ходе заседания Оперативного штаба, – заболеваемость среди медперсонала. Несмотря на все усилия со стороны государства, 99 сотрудников системы здравоохранения ПМР заразились коронавирусом (20 врачей, 31 медицинская сестра, 38 санитарок, 1 рентген лаборант, 1 студент медфакультета, 1 медрегистратор, 2 техника гемодиализа, 1 специалист хозяйственной части, 2 фельдшера и 2 сотрудника администрации медучреждений). Говорили и о ненадлежащем исполнении в ряде населенных пунктов министерского приказа об ограниченном функционировании поликлинических служб и перепрофилировании работы их персонала на выездную. Руководитель Оперштаба Руслан Мова проинформировал Главу государства о выявленных в ходе проверок фактах массового нахождения врачей в медучреждениях и активного ведения приема граждан. Вадим Красносельский поручил руководству профильного министерства разобраться в ситуации и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Задача, поставленная Президентом правительству и главам госадминистраций городов и районов республики, – проработать механизм, который позволит местным производителям осуществлять на законных основаниях в частном порядке торговлю сельхоз продукцией собственного производства (с соблюдением всех карантинных требований).
Президентские поручения адресованы сегодня и Минпросу.
К завтрашнему дню руководству ведомства предстоит проинформировать Главу государства о том, как планируется организовать прием госэкзаменов и защиту дипломов выпускников вузов и образовательных учреждений среднего звена, а также – каким видится механизм текущей аттестации студентов. Вадим Красносельский считает правильным в случае со студентами невыпускных курсов пойти по пути итоговой аттестации на основании текущей успеваемости – без сдачи промежуточных экзаменов.
Среди запланированных на завтра Президентом совещаний и видеоконференция, посвященная исполнению закона о господдержке в период ЧП. Вадим Красносельский подчеркнул, что от представителей бизнеса звучит много нареканий относительно практической реализации социально значимых норм. Еще одна проанонсированная Президентом тема завтрашней рабочей дискуссии – ситуация в сельском хозяйстве ПМР. president.gospmr.org