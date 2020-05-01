Борьбу с таким опасным сорняком, как амброзия, необходимо начинать, пока она еще не стала цвести. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан в ходе заседания оперативных служб мэрии. Он отметил, что многие горожане жалуются на проблемы со здоровьем из-за амброзии, поэтому активно искоренять ее необходимо уже сейчас.
Чебан потребовал от руководителя МП «Ассоциация зеленого хозяйства» Сергея Карп и преторов секторов определить зоны, где распространена амброзия, и создать карту с подробной информацией о производимых и планируемых действиях, с указанием используемых средств и финансовых затрат, передает kp.md.
- Также прошу вас позаботиться об извещении экономических агентов и физических лиц о необходимости следить за участками, находящимися в их собственности, и искоренять амброзию. Напомните им также, какое наказание предусмотрено законодательством за несоблюдение этих требований. То же касается и борьбы с клещами, - отметил Чебан, которого цитирует actualitati.md.
Чебан также распорядился обеспечить чистоту и наличие нормальных туалетов в столичных парках, учитывая, что запрет на прогулки в них уже снят, и их посещают много людей.
Помимо этого, мэру доложили о процессе дезинсекции и дератизации в столице. Так, на минувшей неделе были обработаны 92 жилых дома в столичном секторе Чеканы, и работы продолжаются. Ион Чебан потребовал в кратчайшие сроки опубликовать всю информацию касательно проведения этих работ. kp.md