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Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии пройдут летом

Президентские выборы в Белоруссии пройдут летом, конец август - это крайний срок. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в формате видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном.

"У нас нет оснований здесь их [выборы] переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы, в ближайшее время с датой определимся. Это будет точно летом. Крайний срок - конец августа", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА.

В отношении предстоящих президентских выборов в Молдавии Лукашенко отметил, что Додон получает все большую поддержку молдавского народа. "Мне кажется, что молдавский народ готов поддержать те предложения, которые вы сегодня со своей командой внесли на рассмотрение молдаван", - уверен белорусский лидер. Президент заверил, что Белоруссия готова, как и прежде, активно развивать сотрудничество с Молдавией. "Знайте, что мы всегда рядом, всегда готовы поддерживать ваш народ. Мы многое для Молдовы можем сделать. Как только будут сняты у вас ограничения, мы готовы ехать к вам, лететь, торговать, общаться. Будем рады видеть и представителей Молдовы у нас в Беларуси", - сказал Лукашенко, передает tass.ru.

Согласно законодательству, президентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года. Объявление об их проведении должно быть сделано минимум за три месяца до даты голосования. Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина ранее заявляла, что основанием для переноса президентских выборов в связи с пандемией может стать введение в стране режима ЧП, но с учетом нынешний ситуации вряд ли это произойдет.
tass.ru
  • Сегодня, 19:29
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