С 1 по 3 мая на территории Приднестровья зарегистрировано 44 заявления и сообщения о происшествиях и преступлениях. По 35 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
В числе зафиксированных нарушений закона – 8 квартирных краж (2 – раскрыты по горячим следам) и хищение транспортного средства (раскрыто). Выявлен и задокументирован один факт в сфере незаконного оборота наркотиков. Подозреваемые лица установлены. Разыскан один гражданин, ранее объявленный в розыск за совершение преступления, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Что касается дорожной ситуации, за указанный период в Приднестровье произошло 7 ДТП, в которых пострадали 3 человека. От управления транспортными средствами сотрудниками подразделений ГАИ отстранены пять водителей, севших за руль в состоянии опьянения.
С 1 по 3 мая в республике зарегистрировано 4 пожара. Погибших нет. mvdpmr.org