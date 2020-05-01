Без малого три тысячи школьников и дошколят, питающихся в образовательных учреждениях Бендер на льготной основе, получили продуктовые наборы. Бесплатно. Это инициатива Правительства. Такую помощь от государства получили порядка 17 тысяч детей по всей республике.
Первый рейс с ценным грузом отправился на Северный. Еще до праздника Пасхи. Район второй месяц на карантине. Здесь наборы получили 56 воспитанников местной школы и детсада, а также те дети, которые учатся за пределами микрорайона, но живут на Северном, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
«Постановлением Правительства от 15 апреля 2020 года утвержден механизм выдачи продуктовых наборов, определена стоимость такого набора, она не должна превышать 449,5 рублей, и утвержден перечень продуктов питания, которые вошли в этот продуктовый набор», - отметила в интервью Бендерскому телевидению Людмила Шеленкова, первый заместитель главы Государственной администрации г. Бендеры.
Продукты на складские пищеблоки Бендер поступили уже к вечеру 16 апреля. А это свыше 45 тонн. Формировали наборы специалисты городского Управления по питанию. Вес каждого комплекта внушительный – 16 килограммов.
«Наборы сформированы, исходя из тех норм, которые необходимы ребенку для его развития и роста. В продуктовые наборы включены в первую очередь мясные продукты», – рассказала Валентина Осипова, начальник Управления по организации питания в учреждениях УНО г. Бендеры.
В набор также включили рыбные консервы, крупы, макароны, растительное масло, сахар, консервированные горошек и кукурузу, сок, сухофрукты и сладости. Всего в перечне – 26 наименований. Ассортимент удалось расширить благодаря оптовым закупкам и самостоятельной фасовке.
«Были задействованы все силы города на то, чтобы решить этот вопрос оперативно. Средства, которые необходимы для формирования пайка, выделены из местного бюджета, пока хватило тех лимитов, которые заложены бюджетом города на 2020 год», – пояснила Людмила Шеленкова.
Все наборы по Бендерам уже выданы. Их чуть меньше трех тысяч. Сформирован и резерв. Для тех семей, которые, к примеру, получили статус «многодетной» в период карантина. И в этом случае помощь от государства тоже предусмотрена. Продуктовые наборы выдадут по дополнительным спискам. bendery-ga.org