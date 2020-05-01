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Nike подарит более 30 тысяч пар обуви медикам в США и Европе

Nike подарит более 30 тысяч пар обуви медикам в США и Европе

Таким образом компания совместно со спортсменами хочет выразить благодарность за борьбу с коронавирусом.

Компания Nike раздаст более 30 тысяч пар обуви медицинским работникам в США и Европе. Таким образом она, совместно с различными спортсменами, решила поблагодарить медиков, которые задействованы в лечении пациентов с коронавирусом, говорится в пресс-релизе, опубликованном 4 мая, сообщает korrespondent.net.

Обувь, которую предоставила компания, была специально создана для медперсонала.

В сообщении указано, что к Nike присоединились спортсмены, чтобы помочь пожертвовать 30 тысяч пар обуви "системе здравоохранения и больницам в Чикаго, Лос-Анджелесе, Мемфисе, Нью-Йорке, а также Управлению по вопросам здоровья ветеранов".

"Еще 2,5 тысячи пар пожертвованы больницам в Европе, в том числе в Барселоне, Берлине, Лондоне, Милане, Париже и Бельгии", − отмечается в релизе.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:54
  • DTV
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