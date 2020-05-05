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Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Путин наградил Ким Чен Ына медалью

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике.

Отмечается, что северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов, передает lenta.ru.

Посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.

Первый визит Ким Чен Ына в Россию состоялся в конце апреля 2019 года. Встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла 25 апреля во Владивостоке. Лидеры более двух часов общались в закрытом от прессы режиме. Путин назвал встречу «достаточно обстоятельной», а Ким — «содержательной».
lenta.ru
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