На сайте Госадминистрации г. Бендеры опубликованы документы регулирующие проведение мероприятий по захоронению умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 на кладбищах города Бендеры, сёл Гиска и Протягайловка.
Распоряжение № 203 "Об утверждении Правил проведения мероприятий по захоронению умерших от коронавирусной инфекции" В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), статьей 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 22 апреля 1999 года № 152-З «О погребении и похоронном деле» (СЗМР 99-2), во исполнение Приказа Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2020 года № 276 «Об утверждении Временных рекомендаций по управлению летальными исходами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19» (САЗ 20-16), Решения Оперативного штаба от 23 апреля 2020 года № 26, в целях обеспечения реализации мероприятий по предупреждению и контролю за распространением на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции,
1. Утвердить «Правила проведения мероприятий по захоронению умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 на кладбищах города Бендеры, сёл Гиска и Протягайловка» (далее - Правила), согласно Приложению № 1 к настоящему Распоряжению. 2. Руководителям специализированных организаций, оказывающих похоронные услуги, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности, провести инструктаж и ознакомить сотрудников с Правилами. 3. Ответственным лицам специализированных организаций о каждом случае планируемого захоронения тела умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 сообщать в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства г. Бендеры» по конт.тел. 2-01-15, 2-33-92 для осуществления контроля исполнения Правил. 4. Настоящее Распоряжение распространяет своё действие на все специализированные организации, оказывающие похоронные услуги, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности. 5. МУ «Управление по телевидению, радиовещанию и печати» (Настас Ж.П.), МУП «Медиацентр «Бендеры» (Алексеенко Н.В.), Помощнику Главы Государственной администрации по СМИ и координационной деятельности (Колойденко И.С.), главному специалисту Управления делами (системному администратору) Государственной администрации (Мосензов Д.Г.) опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте Государственной администрации города Бендеры. 6. Персональная ответственность по соблюдению Правил возлагается на руководителей специализированных организаций, оказывающих похоронные услуги, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности. 7. Контроль за работой соответствующих служб по организации похорон жертв коронавирусной инфекции COVID-19 возложить на начальника МУ «УЖКХ г. Бендеры». 8. Общий контроль над исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава Р.Д. Иванченко
ПРАВИЛА проведения мероприятий по захоронению умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 на кладбищах города Бендеры, сёл Гиска и Протягайловка
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2020 года № 276 «Об утверждении Временных рекомендаций по управлению летальными исходами пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19» (САЗ 20-16) и являются обязательными для исполнения на период действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики. 2. Руководителям специализированных организаций, оказывающих похоронные услуги, на период действия чрезвычайного положения на территории Приднестровской Молдавской Республики, при оформлении документов и проведении процедуры захоронения умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо довести до сведения родственников или лиц, которые получают гроб умершего, о запрете: а) массового скопления людей при проведении ритуальных мероприятий; б) организации поминальной службы в помещении. Разрешается только на открытом воздухе с соблюдением безопасной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты; в) организации поминальных столов; г) прощания при непосредственном контакте с телом. 3. Похороны следует проводить в день выдачи тела из морга. 4. Перевозка тела умершего осуществляется в закрытом гробу. 5. Водитель катафалка и работники специализированной организации обязаны быть в средствах индивидуальной защиты. 6. Запрещается проезд родственников и близких умершего в катафалке. 7. Во время похорон гроб должен быть закрыт крышкой. К церемонии допускаются близкие родственники в ограниченном количестве и священнослужители, которые должны держаться на установленном расстоянии – 1,5-2 метра между присутствующими и не менее 1 метра от гроба. 8. Присутствующие на похоронах обязательно должны быть в индивидуальных средствами защиты (маски, перчатки комбинированные, респиратор). 9. Присутствие детей, взрослых старше 60 лет, по возможности, должно быть ограничено при захоронении. 10. Работникам специализированной организации, принимавшим непосредственное участие в захоронении умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо: - пользоваться индивидуальными средствами защиты (маски, перчатки комбинированные, респиратор); - по окончании проведения церемонии по захоронению обработать руки, инвентарь и катафалк дезинфицирующим раствором.
Начальник МУ «УЖКХ г. Бендеры» С.Г. Юрецкий
Ознакомлена:
И.о. директора МУП «БПРСУ «Спецзеленстрой» И.Б. Радченкова