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В Тирасполе начали проводить новый вид исследования

В Тирасполе начали проводить новый вид исследования

В Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сегодня запустили многоканальный иммунофлюоресцентный анализатор. С его помощью врачи выявляют в крови пациентов наличие антител к COVID-19.

Помимо крови, которую на анализ могут взять как из пальца, так и из вены, в качестве биоматериала исследуют её плазму и сыворотку. В лабораторию всё это прибывает в герметичных пробирках непосредственно из инфекционного госпиталя. Лаборанты, работающие на этом анализаторе, не имеют прямого контакта с вирусом, потому могут не надевать всю защитную экипировку, передает пресс-центр МВД ПМР.

Поступивший биоматериал специалист загружает в многоканальный аппарат. На нём одновременно можно проводить шесть тестов. Результат готов спустя десять минут, хотя оперативность – не самая важная характеристика этого оборудования. Анализатор высокоточен, достоверность результата 95%. Исследования позволяют отследить течение заболевания.

«Иммунофлюоресцентный анализатор отличается от обычных планшетных тестов тем, что здесь можно увидеть титр антител – иммуноглобулинов M и G. В экспресс-тестах это невозможно.

Мы можем понять, в какой фазе заболевания находится больной. Если в острой, у него будут иммуноглобулины M и G. Если же у больного COVID нет ярко выраженных признаков и уже образовался специфический иммунитет, у него будут преобладать иммуноглобулины типа G», – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Постовотенко.

Подобные исследования теперь будут проводиться в лабораториях столицы, в Бендерах и Рыбнице. Нулевой тест на антитела к COVID-19 в лаборатории Рыбницкой поликлиники провели 1 мая.

В Тирасполе начали проводить новый вид исследования
mvdpmr.org
  • Вчера, 16:46
  • DTV
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