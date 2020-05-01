В Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями сегодня запустили многоканальный иммунофлюоресцентный анализатор. С его помощью врачи выявляют в крови пациентов наличие антител к COVID-19.
Помимо крови, которую на анализ могут взять как из пальца, так и из вены, в качестве биоматериала исследуют её плазму и сыворотку. В лабораторию всё это прибывает в герметичных пробирках непосредственно из инфекционного госпиталя. Лаборанты, работающие на этом анализаторе, не имеют прямого контакта с вирусом, потому могут не надевать всю защитную экипировку, передает пресс-центр МВД ПМР.
Поступивший биоматериал специалист загружает в многоканальный аппарат. На нём одновременно можно проводить шесть тестов. Результат готов спустя десять минут, хотя оперативность – не самая важная характеристика этого оборудования. Анализатор высокоточен, достоверность результата 95%. Исследования позволяют отследить течение заболевания.
«Иммунофлюоресцентный анализатор отличается от обычных планшетных тестов тем, что здесь можно увидеть титр антител – иммуноглобулинов M и G. В экспресс-тестах это невозможно.
Мы можем понять, в какой фазе заболевания находится больной. Если в острой, у него будут иммуноглобулины M и G. Если же у больного COVID нет ярко выраженных признаков и уже образовался специфический иммунитет, у него будут преобладать иммуноглобулины типа G», – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией Ольга Постовотенко.
Подобные исследования теперь будут проводиться в лабораториях столицы, в Бендерах и Рыбнице. Нулевой тест на антитела к COVID-19 в лаборатории Рыбницкой поликлиники провели 1 мая.