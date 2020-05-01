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В Украине коронавирус включили в школьную программу

В Украине коронавирус включили в школьную программу

На уроках будут знакомить школьников с путями передачи инфекции, давать практические советы, как действовать во время пандемии COVID-19 и о том, как уберечь себя.

Школьники 6-10 классов будут изучать коронавирус на уроках по биологии. О специально разработанных дистанционных уроках сообщает korrespondent.net ссылаясь на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

"Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и ОО Смарт образование при поддержке Министерства образования и науки Украины разработали дистанционные уроки по биологии о коронавирусной инфекции Covid-19. Методические рекомендации для учителей и учебные материалы для учеников опубликованы на сайте Новой украинской школы", - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что урок будет знакомить школьников с путями передачи инфекции, давать практические советы, как действовать во время пандемии COVID-19 и о том, как уберечь себя. Ожидается, что материалы помогут ученикам узнать больше о вирусе, понять важность социальной дистанции и правил личной гигиены через призму научных знаний.

"В целом разработаны четыре версии уроков для учеников 6-8 и 9-10-х классов. Они созданы с возможностью проведения через видеосвязь или без нее - в условиях ограниченного доступа к интернету или гаджетам", - отмечают в Минобразования.

В каждом уроке содержатся методические рекомендации для учителя биологии, а также учебные материалы для учеников - иллюстрации с пояснениями, интерактивные упражнения, тесты, обучающее видео. Интерактивные задания учащиеся могут выполнить самостоятельно или вместе с родителями.

Ранее стало известно, что учебный год в Украине завершится дистанционно, поскольку послабления карантина не касаются школ.
korrespondent.net
  • Вчера, 16:53
  • DTV
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