Военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье отреставрировали стрелковый тир. Он станет одним из нескольких объектов, которые сформируют мини-парк «Патриот», строящийся на территории военного городка ОГРВ, рядом с храмом святого апостола Андрея Первозванного.
В помещении стрелкового тира была заменена проводка и выполнены отделочные работы, обслужены агрегаты оборудования, передает ИА "Новости Приднестровья" ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа Минобороны РФ. Всё это позволит улучшить условия занятий стрельбой для военнослужащих, отметили в ОГРВ.
Также российские военнослужащие в Приднестровье продолжают проводить онлайн-уроки мужества для юнармейцев, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы. Накануне они рассказали о крупнейших наступательных операциях в Великой Отечественной войне, которые были проведены в 1944 году Красной армией и впоследствии получили общее название «Десять Сталинских ударов». novostipmr.com