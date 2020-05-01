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Военнослужащие ОГРВ отреставрировали стрелковый тир

Военнослужащие ОГРВ отреставрировали стрелковый тир

Военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье отреставрировали стрелковый тир. Он станет одним из нескольких объектов, которые сформируют мини-парк «Патриот», строящийся на территории военного городка ОГРВ, рядом с храмом святого апостола Андрея Первозванного.

В помещении стрелкового тира была заменена проводка и выполнены отделочные работы, обслужены агрегаты оборудования, передает ИА "Новости Приднестровья" ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа Минобороны РФ. Всё это позволит улучшить условия занятий стрельбой для военнослужащих, отметили в ОГРВ.

Также российские военнослужащие в Приднестровье продолжают проводить онлайн-уроки мужества для юнармейцев, посвящённые 75-й годовщине Великой Победы. Накануне они рассказали о крупнейших наступательных операциях в Великой Отечественной войне, которые были проведены в 1944 году Красной армией и впоследствии получили общее название «Десять Сталинских ударов».
novostipmr.com
  • Вчера, 18:14
  • DTV
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