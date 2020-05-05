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Лукашенко похвалил белорусов за меры предосторожности из-за COVID-19

Лукашенко похвалил белорусов за меры предосторожности из-за COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил граждан республики за меры предосторожности, которые они приняли самостоятельно, чтобы не заразиться коронавирусом COVID-19.

"Есть у меня небольшие претензии, но только небольшие. Люди наши - молодцы. Куда надо сходить, сходят - в магазин, аптеку, на работу, учебу. Пришли, отдохнули, подышали свежим воздухом, легли спать. Старики - те вообще, ну просто красавцы. И мы никого не "травили" (не вводили карантин – ред.), мы им просто сказали, во что это может вылиться. Поэтому - вот наш стиль, наша система борьбы с коронавирусом. И не только с ним", - приводит слова Лукашенко во вторник пресс-служба президента, передает ria.ru

По словам главы государства, пока прогноз относительно коронавируса, который ранее дали белорусские специалисты, сбывается с поразительной точностью. "Дай бог, чтобы нам пройти этот период так, как мы спрогнозировали. Мы сейчас залезли наверх (по числу инфицированных – ред.). Чуть-чуть упали. И дай бог, чтобы было так, мы спокойно через месяц закончим эту эпопею", - сказал президент.

Лукашенко также обратил внимание, что многие страны уже постепенно отменяют карантинные мероприятия, хотя проблема с коронавирусом и гибелью людей окончательно не снята.

"Закрыться проще. А вот открыться, чтобы люди вышли, и вторая волна этой эпидемии не накрыла, - это вопрос… Поэтому пока я не вижу, в чем мы не правы. Может, в чем-то не правы. Может, мы еще не все видим. Пройдет время - оценим ситуацию, сделаем соответствующие выводы", - добавил глава республики.

ria.ru
  • Вчера, 18:18
  • DTV
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