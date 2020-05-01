Службы в церквях будут проводиться на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Сегодня, 5 мая, в ходе брифинга для прессы по итогам заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям премьер-министр РМ объявил, что было принято решение разрешить проводить церковные службы на открытом воздухе – во дворах храмов, передает bloknot-moldova.md.
– При проведении служб должны соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы и социальная дистанция минимум в 2 метра. Все прихожане должны в обязательном порядке быть в масках, – пояснил Ион Кику.
На время ЧП сохраняется запрет на проведение определенных религиозных ритуалов, которые представляют повышенный риск заражения. Речь идет, преимущественно, о физическом контакте прихожан с иконами и другими церковными предметами.
Деятельность религиозного характера с участием прихожан была отменена в середине марта.