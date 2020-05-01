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К Межведомственному электронному документообороту подключились все госструктуры

К Межведомственному электронному документообороту подключились все госструктуры

На протяжении двух лет Правительство ведёт активную работу по цифровизации государственных процессов. Речь идёт о государственной информационной системе «Межведомственный электронный документооборот» (МЭД) и Портале государственных услуг, сообщает novostipmr.com ссылаясь на сайт Правительства.

«Цель этого мероприятия – уйти от бумажного документооборота в органах государственной власти и сделать так, чтобы граждане нашей республики без непосредственного обращения к чиновникам, без контакта в кабинете могли получать государственные услуги в электронной форме», – акцентировал внимание глава Правительства.

Ранее Александр Мартынов поручил ускорить процесс внедрения МЭД во все государственные структуры. По информации директора ГУП «Центр информационных технологий» Николая Пекельняка, всего к системе подключено 43 ведомства. В 28 из них, где активно действует МЭД, за четыре месяца прошло 56 тысяч документов.

По графику эту работу предполагалось завершить к июню этого года. Сложившаяся эпидемиологическая обстановка потребовала оперативности.

Уход от бумажного документооборота

Участники видеоконференции рассмотрели вопросы, касающиеся параллельного функционирования бумажного и электронного обмена документами. Премьер-министр поставил задачу разобраться с нормативной базой, которая не позволяет направлять в «цифре» определённый массив данных между ведомствами.

Вице-премьер Станислав Касап доложил о необходимости внесения корректировок в Закон «О документационном обеспечении и управлении». Предлагается наделить Правительство полномочиями по формированию перечня документов, обязательных к дублированию на бумажном носителе.

«Таким образом, мы получим определенную свободу действий в том, чтобы на уровне Правительства определять, какие документы могут использоваться исключительно в электронной форме, а какие – в бумажной форме», – пояснил Станислав Касап.

Законопроект после одобрения на правительственном уровне направят на рассмотрение парламента. Также Александр Мартынов поручил подготовить подзаконные нормативные акты, чтобы в кратчайшие сроки запустить механизм.

Квалифицированная электронная подпись

По просьбе Правительства в конце прошлого года специалисты ЗАО «Агропромбанк» разработали программный продукт, применяемый для организации межведомственного документооборота. Модуль позволяет выполнять функции, связанные с применением квалифицированной электронной подписи. В настоящее время систему апробируют в 12 ведомствах.

Как рассказал руководитель Центра информационных технологий Николай Пекельняк, по уже имеющимся результатам можно говорить о её технической реализации: «По результатам исправления ошибок мы сможем доложить, что программное обеспечение АПБ внедрено в полном объёме».

Александр Мартынов установил предельные сроки выдачи электронной подписи сотрудникам органов госвласти, которые обладают правом подписания документов.

Удобство для населения и бизнеса

В настоящий момент на Портале госуслуг можно заказать 27 видов сведений из ЕГФСС, ЗАГСа, Минюста и МВД. В планах – перевод 250 услуг, которые можно будет запросить в режиме онлайн, а получить – более 100. К концу недели главе Правительства предоставят список услуг (чуть более 20), которые вскоре можно будет запрашивать и получать в электронной форме.

Ещё один блок вопросов, затронутый на совещании, касался перевода договоров, заключаемых органами власти с экономическими агентами, в электронный формат. Действующее законодательство позволяет производить такие процедуры, сообщила министр юстиции Александра Тумба, однако не обязывает юрлица иметь электронную подпись.

На первоначальном этапе предложено внедрить такой механизм в государственные и муниципальные унитарные предприятия. Дальше этот круг расширят за счёт коммерческих организаций. Александр Мартынов поручил подготовить концепт цифровизации заключения контрактов с ГУПами и МУПами.

«Мы предполагаем, что к ноябрю в систему будут залиты уже не тестовые, а реальные документы, то есть отчётность отдельных выбранных хозяйствующих субъектов, которые пройдут все этапы от поступления до проверки и ответа о том, что отчёт поступил и проверен», – рассказал замминистра финансов Константин Степанов.

Переход к сдаче отчётности в «цифре» запланирован на начало 2021 года.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:49
  • DTV
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