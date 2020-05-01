Закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок в Европе привели к просрочке более 10 миллионов литров пива.
В профсоюзе Brasseurs de France (Пивовары Франции) после дистанционного совещания, в котором приняли участие представители 300 предприятий, было принято решение утилизировать не менее 10 миллионов литров пенного напитка из-за резкого падения спроса. Об этом пишет korrespondent.netссылаясь на газету Les Echos.
"Внезапное закрытие кафе, ресторанов, прекращение туристической деятельности и отмена всех фестивалей и ярмарок привели к просрочке более 10 млн литров пива, находившегося в основном в бочках", - заявили представители организации.
Отмечается, что и сама утилизация пенного напитка тоже потребует от предприятий серьезных затрат.
К концу апреля около 25% пивоварен во Франции полностью прекратили деятельность, еще у 40% производство сократилось на 60%. В общей сложности 70% французских пивоварен заявили о сокращении доходов как минимум на 50% после 15 марта.
И хотя в стране стартовал выход из режима самоизоляции, открытие ресторанов и кафе во Франции ожидается не раньше второго июня. korrespondent.net