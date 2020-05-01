Замедлить вращение Земли — разве такое возможно? Оказывается — да, и руку к этому приложили инженеры из Китая. Но сделали они это не специально, просто так вышло.
На территории Китая не так давно начала свою работу плотина «Три ущелья». Эту плотину строили 22 года и окончательно запустили в 2016 году. Идея принадлежит китайскому политику Сунь Ятсену, предложил он такое сооружение еще в 1919 году. Воплощение грандиозной идеи началось только в XXI веке и обошлось Китаю в $30,5 млрд, передает vashurok.ru .
На сегодняшний день она признана самой мощной и крупной в мире. Пока что нет более грандиозных сооружений, которые смог построить человек на Земле. Однако из-за «Трех ущелий» начались проблемы глобального характера.
Плотина представляет собой гравитационную электростанцию, построена она на реке Янцзы. Сооружение обеспечивает почти всех жителей государства электроэнергией. Только за один год станцией было произведено почти 99 миллиардов кВт/ч. Это настоящий мировой рекорд. У плотины бетонная сплошная стена, вес которой составляет 65,5 млн тонн. Чтобы заполнить водохранилище плотины водой, даже пришлось провести переселение 1,3 млн человек. Кроме обеспечения электричеством, «Три ущелья» защищают от сильных паводков реки Янцзы. Положительно плотина влияет на судоходство и местный грузооборот, который вырос в 10 раз. Но есть и негативные стороны проекта.
Выше по течению все земли затоплены благодаря гигантской плотине. Сильно снижается естественная удобряемость земель. Было затоплено немало археологических объектов, угроза образования такой проблемы, как оползни, стала в разы выше, страдают животные с птицами, рыба. Если эту плотину прорвет, погибнуть могут 360 млн человек. Экологи видят в плотине большую угрозу, воды Китая и так загрязнены почти на 70%, а плотина только ухудшит этот показатель.
Но все это проблемы Китая, а вот сложности экологии из-за станции «Три ущелья» отразились и на всей планете. Плотина удерживает бетонными стенами примерно 45 трлн литров воды, это не много, если сравнивать с общим весом нашей планеты. Но этого вполне хватило для того, чтобы оказать влияние на естественное вращение Земли из-за смещения воздействующей на планету массы. Здесь простая физика, ничего больше. Уровень воды в реке стал выше на 100 м. Вся масса этой воды в итоге отодвинулась от оси вращения Земли, и тем самым произошло замедление во вращении целой планеты. А это значит, что продолжительность дня стала длиннее на 60 наносекунд.
Да, не очень много, но все же. Да и это еще не все проблемы, которые принесла с собой гигантская китайская плотина. Вся тяжесть приподнятой воды привела к смещению Южного и Северного полюсов. Пусть всего на 2 см, но это уже ощутимо. noi.md