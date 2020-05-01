Во внешнеполитическом ведомстве состоялась встреча с делегацией Всемирной организации здравоохранения во главе с представителем ВОЗ в РМ Игорем Поканевичем. С приднестровской стороны во встрече приняли участие Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, Министр внутренних дел ПМР Руслан Мова, и.о. Министра здравоохранения ПМР Елена Куличенко и первый замглавы ведомства Кристина Албул, а также главный врач ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии» Наталья Берил.
Техническая миссия ВОЗ прибыла в Приднестровье с целью оценки ситуации в борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа на территории республики.
Приветствуя гостей, Виталий Игнатьев позитивно оценил визит экспертов ВОЗ в Приднестровье. «Хотел бы подчеркнуть внимание к процессам, которые происходят в Приднестровье, со стороны международных партнеров, включая Всемирную организацию здравоохранения, с которой мы находимся в постоянном рабочем контакте. Данный визит носит исключительно технический, экспертный характер и призван определить параметры взаимодействия и экспертного анализа той ситуации и тех мер, которые мы предпринимаем для противодействия пандемии на территории Приднестровья», – цитирует главу ведомства пресс-служба МИД ПМР.
В свою очередь, Елена Куличенко и Руслан Мова отметили заинтересованность приднестровской стороны в обмене практическим опытом, накопленным в рамках борьбы с коронавирусом во всем мире. «Мы готовы сегодня ознакомить Вас со статистикой заболеваемости, показать работу наших медицинских учреждений. Будем очень благодарны тем выводам, которые вы сделаете в ходе вашего визита», – сказала Елена Куличенко.
Представитель ВОЗ Игорь Поканевич в рамках общения выразил мнение в долговременном характере эпидемии COVID-19, подчеркнув в этой связи необходимость выработки совместными усилиями механизмов по борьбе с инфекцией. «Говоря медицинским языком, антидотом к данному вирусу является солидарность и сплоченность для того, чтобы действия, которые предпринимаются на глобальном и региональном уровне, дали результат, и мы обеспечили нормальную и безопасную жизнедеятельность населения как можно быстрее. Те технические вопросы, которые мы поднимаем, помогут понять, какие есть возможности для обнаружения и реагирования на ситуацию, выявить уязвимые места и принять меры для их устранения», – отметил Игорь Поканевич.
В ходе встречи собеседники обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества между Приднестровьем и ВОЗ, а также текущей эпидемиологической обстановки в ПМР. В данном контексте приднестровская сторона подробно остановилась на всем комплексе мер, предпринятых в рамках противодействия распространению COVID-19 в Приднестровье. В частности, представители ВОЗ были проинформированы о статистике заражения коронавирусной инфекцией в ПМР, возможностях системы здравоохранения республики по лечению данного заболевания, мерах по обеспечению приднестровского медперсонала средствами индивидуальной защиты и других аспектах.
В развитие дискуссии представители Приднестровья ответили на вопросы экспертов ВОЗ, которые, в свою очередь, также высказали ряд технических советов и рекомендаций, в том числе в части системы надзора за эпидемиологическими заболеваниями. Отдельно были обсуждены параметры возможной методологической, практической и иной помощи Приднестровью по линии ВОЗ.
В завершение общения была подчеркнута готовность приднестровской стороны к дальнейшему транспарентному взаимодействию с Всемирной организацией здравоохранения.
В рамках мониторингового визита эксперты ВОЗ сегодня также посетили Кризисный центр МВД ПМР, лабораторию по исследованию проб на COVID-19 и ряд лечебных учреждений республики. mid.gospmr.org