Президенту Белоруссии Александру Лукашенко представили отечественные разработки в области электротранспорта. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе главы государства.
В том числе белорусскому лидеру продемонстрировали экспериментальный образец белорусского родстера — двухместного электромобиля-кабриолета. Как полагают разработчики, он сможет в будущем посоревноваться с Tesla, передает iz.ru
По данным пресс-службы, это легкий и маневренный автомобиль, отличающийся улучшенными динамическими характеристиками. Кабриолет способен развивать скорость до 170 км/ч и преодолевать расстояние 270 км.
«Меня это впечатляет, даже очень впечатляет. Не ожидал, что за короткое время они смогут такое сотворить», — приводятся в сообщении слова Лукашенко.
Несмотря на данную положительную оценку, Лукашенко счел преждевременными возможные разговоры о серьезных, прорывных достижениях мирового уровня в сфере производства электротранспорта. По его словам, пока состоялся первый этап ознакомления с тем, как белорусские ученые выполнили поставленные задачи.
«Будет второй, и там мы более конкретно скажем об итогах работы. Чтобы оценить их как следует, надо посмотреть, соответствует ли это мировым стандартам, и какие перспективы. Имею в виду, что не игрушку же создаем, а товар, который надо будет реализовывать на рынках и получать валюту», — добавил глава государства.