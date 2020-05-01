В ведение ГУК (Государственной управляющей компании) в ближайшее время должны перейти Приднестровский проектный институт, Промышленно-производственное объединение, «Бендерский хлеб», «Биохим» и Григориопольская шахта.
По поручению Главы Правительства ГУК должен приступить к аудиторской проверке этих предприятий уже сейчас, дабы сэкономить время, необходимое для устранения существующих проблем и налаживанию стабильной работы. К моменту завершения всех юридических процедур по передаче в управление предприятий, будет завершен и анализ финансово-хозяйственной деятельности, передает пресс-служба Правительства ПМР.
Подошла к концу аудиторская проверка по Водоканалу, после него сотрудники ГУКа переключат свое внимание на ГУП «Почта Приднестровья», Промышленно-производственное объединение и «Бендерский хлеб».
Также проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Приднестровье-лес». Специалистами изучена кадровая политика и система оплаты труда, политика сбыта и ценообразования. В заключении отражены не только выводы аудиторов, но и предложения по оптимизации сдержек и повышению доходов.
Одно из предложений управляющей компании – введение должности заместителя директора по экономической безопасности. Его основной задачей станет осуществление текущего контроля и мониторинг проблемных зон, при этом он будет находиться в подчинении ГУК. Ситуация остается на контроле у Председателя Правительства и в ближайшее время получит развитие.
По аналогичному сценарию решили идти и на Тирастеплоэнерго, где также проводили работу аудиторы. Такой механизм, по мнению Виктора Доброва, позволит, не ломая устав государственного унитарного предприятия, осуществлять оперативный контроль его деятельности.
Кроме того, Минэкономразвития на данный момент проводит анализ услуг, которые оказываются Тирастепроэнерго, а также готовит по реестру платных услуг регламент их предоставления.
Рекультивация земель Суклейского карьера, находящегося в ведении ОАО «Тирнистром», – еще одна тема сегодняшнего селекторного совещания. На данный момент восстановление земель не осуществляется, но такая потребность назрела. По поручению Александра Мартынова вопрос подробнее будет изучен профильными ведомствами.