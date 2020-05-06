В Приднестровье готовят пилотный проект по введению школьной формы. В нём примет участие ряд учебных заведений. Как отмечали на совещании в Правительстве, государство должно предоставить возможность выбора родителям: одевать школьников в форменную одежду с индивидуальным стилем или в привычные комплекты.
Фирма «Одема» готова включиться в работу по пошиву формы. Несколькими годами ранее её уже делали, но для российского рынка. Сейчас готовы наладить выпуск для внутреннего рынка. Как рассказал ИА «Новости Приднестровья» заместитель гендиректора Государственной управляющей компании («Одема» работает под её управлением) Евгений Филиппов, за образец были взяты варианты современной школьной формы.
«Мы решили предложить не единообразную школьную форму, а некий концепт-продукт, разработанный дизайнерами и согласованный с родителями и директорами школ. Совместный продукт для отдельной школы, возможно, с нанесением её логотипа. Чтобы люди собрались, выбрали цветовую гамму, фасоны, несколько вариантов, согласовали этот вопрос, а результат мы запустим в работу», – пояснил он.
Часть образцов уже готова. Для разных возрастов – разные варианты. Есть отдельные линейки для младшей школы, средней и старшей. Продуманы и нюансы всех комплектующих: основные предметы одежды имеют некоторые отличия, чтобы можно было выбрать то, что больше нравится.
«Для девочек начальных классов мы предлагаем блузки из батистовой ткани, сарафаны из трикотажного полотна и из полушерстяной ткани, юбочки и жакеты. Для девочек постарше мы расширили модельный ряд. Это юбки, брюки, блузки (с тем расчётом, чтобы их можно было носить на выпуск или заправлять), жакеты разных длин, учитывая модные тенденции (укороченные, удлинённые). Есть и брючки, как сейчас модно, и укороченные, и кюлоты. Жакеты мы продумали с учётом роста, чтобы рукава можно было отворачивать в манжеты», – рассказала художник-модельер швейного цеха ОАО «Одема» Ирина Кудасова.
Варианты есть и для мальчиков - тоже в зависимости от возраста и от комплекции. Разработчики модельного ряда подчёркивают: основными принципами при создании этой одежды были практичность и удобство. Из предлагаемых тканей – натуральные шерстяные, полушерстяные и смесовые. Для девчачьих блузок и мальчишеских сорочек будут использовать хлопчатобумажные либо смесовые ткани с добавлением синтетических волокон, чтобы они меньше мялись и лучше стирались.
В целом в привычный набор добавлены и новые варианты: кардиганы, бриджи, одежда с рукавами 3/4 и т. д. Разработчики подчеркивают: вариантов много, чтобы можно было составлять разные сочетания.
Ещё один нюанс – на «Одеме» готовы шить по индивидуальному заказу, например для одной школы.
«Мы готовы шить для отдельных школ с отображением их стиля, с нанесением неких эмблем, нашивок или знаков. Вариантов много. Что до цены, то она будет ниже, чем у привозной формы, а качество – лучше. Если мы понимаем, что это форма с тремя несложными элементами (жакет, блузка и юбка для девочек или пиджак, рубашка и брюки для мальчиков), то её цена будет в районе 500 рублей за комплект», – отметил Евгений Филиппов.
Сейчас Министерство просвещения проводит опрос по поводу того, что думают о введении школьной формы родители. К 1 июня ведомство должно представить его результаты и выработать с руководством УНО консолидированную позицию.
Меж тем уже завтра, 7 мая, «Одема» представит пошитые модели, образцы тканей и фурнитуры, а также полный каталог школьной формы. Встреча пройдёт в Минпросе с участием директоров школ