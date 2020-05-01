В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Рыбнице проходит акция «Окна Победы».
Жителям города предлагают украсить окна домов в честь 75-летия Победы. Об акции "Окна Победы" объявила местная администрация в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"Для того, чтобы стать участником акции, необходимо украсить окна символами Великой Победы", - сообщают в администрации.
В качестве украшения может быть георгиевские ленточки, красные звезды, изображения журавлей и журавлиных клиньев, а также силуэты или изображения известных памятников, тематические открытки, фотографии военных лет, портреты ветеранов и героев Великой Отечественной войны;
Также нужно сделать фото украшенного окна и выложить в социальные сети с хештегом #Окна_Победы и словами благодарности героям.
Можно прислать фото с пометкой в теме письма "#окна_победы" по электронному адресу mike-uno@yandex.ru для размещения на сайте муниципального учреждения "Рыбницкое управление народного образования".