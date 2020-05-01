Dnestr.TV

 
0

В Рыбнице предлагают украсить окна в честь 75-летия Победы

В Рыбнице предлагают украсить окна в честь 75-летия Победы

В преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне в Рыбнице проходит акция «Окна Победы».

Жителям города предлагают украсить окна домов в честь 75-летия Победы. Об акции "Окна Победы" объявила местная администрация в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне.

"Для того, чтобы стать участником акции, необходимо украсить окна символами Великой Победы", - сообщают в администрации.

В качестве украшения может быть георгиевские ленточки, красные звезды, изображения журавлей и журавлиных клиньев, а также силуэты или изображения известных памятников, тематические открытки, фотографии военных лет, портреты ветеранов и героев Великой Отечественной войны;

Также нужно сделать фото украшенного окна и выложить в социальные сети с хештегом #Окна_Победы и словами благодарности героям.

Можно прислать фото с пометкой в теме письма "#окна_победы" по электронному адресу mike-uno@yandex.ru для размещения на сайте муниципального учреждения "Рыбницкое управление народного образования".

rybnitsa.org

  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 26
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Изменения в Кодекс об административных правонарушениях ...
  • "НЛО" пролетели над Молдовой
  • Землетрясение в Румынии. Толчки ощутили и в Приднестров ...
  • Решение суда
  • О привлечении сил и средств Вооруженных сил ПМР для обе ...
  • Ограничение движения транспортных средств и другие реше ...
  • Защитникам Приднестровья сократили перечень льгот
  • Правила пользования водой на полив
  • Коронавирус сотворил экологическое чудо в Цыпово (ВИДЕО ...
  • ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СВЯЗИ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ АБОНЕН ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна