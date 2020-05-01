«Несмотря на то, что основные усилия сегодня сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса, жизнедеятельность общества не ограничена лишь этим направлением. Важно не оставлять без внимания все сферы. Пандемия пройдет, и мы вернемся к обычному течению жизни. Поэтому, пусть с поправкой на обстоятельства, но все же продолжается реализация основных социально значимых госпрограмм, в том числе ФКВ. Временно приостановлена лишь часть строительно-ремонтных работ. На многих объектах реконструкция ведется. Планы по обновлению инфраструктуры в силе. Возможно – и это обоснованно – придется сместить сроки сдачи их в эксплуатацию. Тем не менее, надо работать», – отметил в ходе одного из совещаний Президент, передает пресс-служба Президента ПМР.
В рабочем графике Главы государства – посещение Бендер.
Вадим Красносельский в сопровождении главы местной администрации Романа Иванченко и начальника Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Ивана Унту проинспектировал ход работ на нескольких городских объектах. Среди них – гребная база при школе гребли им. Н. Туфанюка. Инфраструктура созданного больше сорока лет назад на берегу Днестра центра водного спорта давно пришла в негодность и требовала безотлагательной реконструкции. Объект, социальная значимость которого неоспорима, включили в программу капитальных вложений. Срок сдачи в эксплуатацию определен четко: 19 июня 2020 года. Традиционной является регата, проводимая в День бендерской трагедии в память о спортсменах, погибших, защищая Приднестровье. Планировалось, что в нынешнем году старт будет дан с обновленной базы. В условиях пока еще активно распространяющегося вируса уверенно говорить о том, состоится ли традиционное памятное мероприятие, рано. Но подарок бендерчанам к этой дате должен быть готов в любом случае, подчеркнул Президент. Вадим Красносельский осмотрел отремонтированное трехэтажное здание бывшей спасательной станции, на базе которого спроектирован спорткомплекс. Проектом предусмотрены тренировочные помещения, административные кабинеты, гостиничные комнаты и культурно-досуговый зал. В обновленной пристройке оснастят зал для игровых видов спорта – баскетбола, волейбола и мини-футбола. Здесь же подготовлены помещения для душевых и раздевалок.
В ходе инспекции Вадим Красносельский дал ряд рекомендаций и поручений, связанных с благоустройством территории гребной базы. В ближайшее время хаотично разбросанные по ней ветхие одноэтажные здания будут снесены либо приведены в порядок для дальнейшей безопасной эксплуатации. Для хранения байдарок и каноэ возведут новый эллинг. Во дворе под ивой, которую рекомендовано сохранить, появится уютная беседка. Что касается других деревьев, то предстоит провести оценку их состояния и ликвидировать те из них, что будут признаны небезопасными. Говорили на выездном совещании о необходимости предусмотреть ограждение. Глава государства обратил внимание на уже уложенную цветной тротуарной плиткой дорожку, подчеркнув, что дорога, ведущая к базе, тоже должна быть приведена в порядок.
Обсуждая тему ремонта дорог, упомянули приобретение для нужд города фрезы, которая позволяет снимать старый асфальт и повторно использовать его в качестве составляющей для нового слоя дорожного покрытия. Изменив график осмотра бендерских объектов, Глава государства прибыл к месту, где сегодня работает это оборудование. Президенту продемонстрировали его в деле, отметив, что современная техника проста в использовании и эффективна.