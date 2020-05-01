Турция обнародовала план работы туристического сектора в период пандемии коронавируса. Для гостей страны будет действовать ряд ограничений по санитарной безопасности, сообщает газета Daily Sabah.
В транспорте будут доступны средства дезинфекции, а места сбоку от пассажира останутся пустыми. Для транспорта и гостиниц будет введена система сертификации, передает life.ru
Отели разрешат заполнять не более чем на 60%. Владельцы отеля будут предоставлять туристам маски. При входе в отели будет проверяться температура тела посетителей, а на стойке регистрации и в фойе будут использоваться линии, обозначающие социальное дистанцирование.
После выезда клиента номер будет оставаться пустым в течение 12 часов и дезинфицироваться. Персонал отеля, отвечающий за уборку номера, будет использовать средства индивидуальной защиты во время работы. Для гостей с симптомами коронавируса создадут специальные карантинные зоны.
Систему шведского стола в гостиницах отменять не планируется, однако там также будут действовать новые правила. Соль, зубочистки и специи будут подаваться в индивидуальных упаковках, а еду закроют стеклянными панелями. Между столиками установят дистанцию не менее полутора метров, а кофемашины общего пользования вообще уберут.
Аналогичные меры будут действовать в бассейнах, там будет поддерживаться повышенный уровень хлорирования воды. Спа-центры и фитнес-залы в ближайший туристический сезон останутся закрытыми.