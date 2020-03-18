Приднестровские перевозчики пассажиров освобождены от уплаты дорожных сборов. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете со ссылкой на информацию, поступившую от Министерства экономического развития.
«Все перевозчики, осуществляющие нерегулярные заказные перевозки пассажиров, к которым относятся в том числе туристические перевозки, при наличии разового разрешения на осуществление международных нерегулярных (заказных) пассажирских перевозок (пассажирский Carnet) освобождаются от уплаты дорожных сборов», - говорится в сообщении.
Получить более подробную информацию можно по телефону 0 (533) 8-20-24 или по электронному адресу uptransporta@maiI.ru в Управлении транспорта Минэкономразвития. novostipmr.com