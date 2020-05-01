Инструкции к лекарствам в Молдове будут переводить не только на государственный, но и русский язык.
Такие законодательные поправки одобрены в среду на заседании парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Авторы инициативы из Партии социалистов обосновывают ее важность обязательством государства обеспечить эффективную реализацию права на здоровье для всех граждан.
По их словам, законопроект направлен на повышение доступности информации о правильном приеме лекарств, их содержании, патологиях, дозе и ее корректировке в зависимости от возраста или массы тела, способе приема (при необходимости) и способе хранения, противопоказаниях и побочных и эффектах.
В парламенте прошлого созыва подобная инициатива уже рассматривалась, однако правящая тогда Демократическая партия не поддерживала изменения, утверждая, что это может привести к удорожанию лекарств и создаст проблемы для иностранных производителей.