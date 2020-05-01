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В Украине экспорт падает медленнее импорта

В Украине экспорт падает медленнее импорта

За четыре месяца текущего года экспорт упал на 2%, а импорт - на 8%. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $778 млн.
С января по апрель 2020 года объем внешней торговли Украины снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $32,955 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины, опубликованные в среду, 6 мая, сообщает korrespondent.net.

Соответственно, падение товарооборота в апреле резко ускорилось, так как за январь-март объем сократился только на 1%.

Экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца 2020 года составил $16,088 млрд, что на 2% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 8% до $16,867 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $778 млн.

За четыре месяца 2020 года экспорт продовольствия вырос на 6% до $7,480 млрд, экспорт металлов сократился на 15% до $3,121 млрд. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 17% до $2,958 млрд.

В Украине экспорт падает медленнее импорта

Ранее в ВТО заявили, что мировая торговля может упасть на треть. Всемирная торговая организация прогнозирует резкое падение торговли из-за пандемии коронавируса.
korrespondent.net
  • Сегодня, 08:14
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