В коронавирусных центрах ПМР проходят лечение 396 инфицированных граждан. Среди них 38 несовершеннолетних. У 118 пациентов – подозрение на COVID-19. За время борьбы с пандемией в Приднестровье умерло 25 человек, заразившихся новым вирусом (летальность 4,4%). 144 приднестровца справились с болезнью. Наибольшее число случаев инфицирования выявлено среди жителей столицы (295), почти втрое меньше в Слободейском районе (107), затем по убывающей следуют Бендеры (63), Дубоссары (59), Григориополь (21), Рыбница (18), Днестровск (2) и Каменка (1). Общее число зарегистрированных фактов инфицирования приднестровцев – 566. Эта информация была озвучена на расширенном заседании Оперативного штаба при Президенте. Участие в видеоконференции приняло около полусотни должностных лиц, передает пресс-служба Президента Приднестровья.
В ходе рабочей дискуссии говорили о том, что основной блок введенных в республике в связи с распространением коронавируса ограничительных мер продолжает свое действие. Исполнение требований – на контроле профильных служб. За три дня проведено 5300 проверок объектов торговли на предмет соблюдения карантинных норм, в ходе которых выявлено 34 нарушения. Под постоянным надзором находятся официально самоизолированные лица. Таковых на сегодняшний день 1626. С момента введения в республике режима Чрезвычайного положения к админответственности привлечено 889 человек, нарушивших условия домашнего карантина. На особом контроле – поликлиники и врачебные амбулатории, сотрудникам которых предписано оказание по месту только экстренной медицинской помощи.
Обсуждали на совещании и вопрос целесообразности перераспределения нагрузки на коронавирусные госпитали (учитывая максимальную загруженность одних и пустующие палаты других). Звучали мнения и о том, что при единичных случаях заболевания коронавирусом среди жителей того или иного города (района) есть смысл консервировать местный COVID-центр, а заболевших направлять на лечение в соседние населенные пункты. Президент призвал к гибкости в принятии решений – исходя из реалий и обстоятельств, а также к взаимопомощи. Пример эффективного взаимодействия – решение главврача рыбницкой больницы взять на себя доставку и проведение исследований на компьютерном томографе пациентов дубоссарского коронавирусного госпиталя.
На заседании Оперативного штаба была озвучена информация о том, что ожидаемая из-за рубежа партия СИЗ и экспресс-тестов находится в пути. Доставка – вопрос пары-тройки дней. До этого времени Президент призвал лечебные учреждения перераспределять исходя из потребности имеющиеся в наличии средства защиты.
12 мая ожидается прибытие в Приднестровье по линии Роспотребнадзора для оказания консультационной помощи группы из трех специалистов-медиков. Cегодня состоялась видеоконференция с российскими коллегами на тему лечения коронавируса у взрослых пациентов, завтра аналогичная лекция будет посвящена детскому COVID-19. Накануне состоялся визит в республику делегации ВОЗ. Президент спрашивал должностных лиц и медиков, которые общались по долгу службы с представителями Всемирной организации здравоохранения, о впечатлениях, интересовался практической ценностью диалога. Вадим Красносельский подчеркнул, что обмен знаниями и опытом крайне важен. «Нам небезразлично мнение специалистов относительно эффективности мер, принимаемых нами в борьбе с коронавирусом. Мы не идем по пути замалчивания, сглаживания или приукрашательства; открыты и готовы к конструктивному взаимодействию, к критике, к работе над ошибками, если таковые есть, ведь речь идет о безопасности граждан», – подчеркнул Вадим Красносельский.
В ходе обсуждения вопроса о постепенном смягчении карантинных ограничений, действующих в республике в связи с пандемией, Вадим Красносельский подчеркнул, что к принятию таких решений необходимо подходить с максимальной осторожностью. Учитывая неустойчивость положения, любое послабление может привести к его ухудшению. После детального и аргументированного обмена мнениями члены Оперштаба сошлись во мнении, что со следующей недели допустимо вернуть к трудовой жизни магазины вне торговых центров и рынков, а также позволить гражданам в сопровождении близких свободно передвигаться по республике на личных автомобилях. При этом в силе остается принцип безопасности, который вложен в призыв «Оставайтесь дома!». Контакты по-прежнему должны быть минимизированы, подчеркнул Президент, призвав СМИ не ослаблять информационно-просветительскую деятельность в этом направлении. president.gospmr.org